Esta es la racha negativa en la que se encuentran Raúl Jiménez y Santiago Giménez; ¿cuántos goles llevan en la presente temporada?

El Mundial 2026 se siente más cerca que nunca y la delantera mexicana se percibe un poco atorada en el nivel que tiene sus arietes, sobre todo en el ámbito estadístico. Por ello, es interesante observar que los delanteros emblema han iniciado de manera complicada su temporada 2025-2026. Así se ve el presente de Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

Te puede interesar - ¿Por qué Santiago Giménez no salió del Milán?

¿Cuántos goles llevan Santiago Giménez y Raúl Jiménez en la presente campaña?

Tras la llegada de Massimiliano Allegri y un verano donde parecía que saldría del cuadro rossoneri, la situación ha sido complicada para Santi. En Serie A sigue sin marcar tras siete fechas y solamente ha dado una asistencia. Mientras que en Coppa Italia acumula un tanto y una asistencia en dos juegos donde tuvo participación.

Mientras tanto, Raúl Jiménez tampoco ha tenido demasiada suerte en el inicio de la temporada. Ya no es titular indiscutible y recién viene saliendo de molestias físicas en la cadera, lo que le impidió estar con México en la pasada fecha FIFA. Y sus estadísticas dictaminan dos tantos en nueve encuentros donde tuvo minutos en Premier League y la Carabao Cup.

¿Hay crisis en el momento futbolístico de Santiago Giménez y Raúl Jiménez?

Hablando en general de ambos, obviamente las cifras bajas en cuanto a estadísticas podría preocupar al entorno (pensando que son los dos grandes referentes del equipo mexicano), pero regularmente dan buenas presentaciones en el aspecto individual.

Ahora, en específico con Giménez, tiene la confianza plena del entrenador y los compañeros han salido en repetidas ocasiones a indicar su compromiso, trabajo y disciplina. Es decir, se argumenta que los goles llegarán más temprano que tarde.

Sin embargo, aunque Jiménez también ha dado buenas presentaciones cuando se le permite jugar, ya no es titular y está recibiendo pocos minutos. Raúl Alonso tiene menos del 40% de partidos iniciados como titular y poco más del 30% de minutos jugados.