Santiago Gimenez recibiría la mejor noticia del 2026, con la que podría encaminarse a cumplir uno de sus más grandes sueños

El delantero mexicano Santiago Gimenez está a la expectativa de la mejor noticia deportivamente hablando del 2026, pues todo indica que será convocado por su entrenador Massimiliano Allegri en el Milan ha recibido el alta médica luego de la lesión de su atacante y será convocado para el partido venidero en contra de Lazio.

Esta semana Gimenez retornó a los entrenamientos y se le ha visto en buenas condiciones físicas, también muy animado y sus compañeros lo han integrado encabezados por el veterano croata Luka Modric. Siendo una de las apuestas del equipo italiano en el último año, no dejarán que esté más tiempo fuera y los medios locales recalcan que es inminente su llamado para el juego de la Jornada 29.

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Lo mejor que podría sucederle a Santi Gimenez es que además sea incluido en los jugadores que podrían ver acción en la cancha y al ser su primer encuentro en meses, comenzar en la banca y paulatinamente ver minutos.

¿De qué operaron a Santi Gimenez y cuándo fue?

Santiago Gimenez, ex de Feyenoord, fue sometido a una exitosa artroscopia de desbridamiento en el tobillo derecho el 18 de diciembre de 2025. El jugador acarreaba con ese problema en el segundo semestre del año pasado, trató de escapar del quirófano con tratamiento, pero al pesistir el dolor y tener el Mundial a pocos meses y una carrera que atender, decidió en conjunto con el Milan ser operado.

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Luego de casi cuatro meses Santi Gimenez retornará a una convocatoria y a las canchas y tendrá oportunidades para retomar su mejor nivel, brindarse al Milan en donde no ha podido explotar entre lesiones, mayor nivel y exigencia y competencia interna.

📑 @AntoVitiello in @CorSport this morning: Finally, it will be understood tomorrow whether the Mexican striker Santiago Giménez will receive his first call-up after a four-and-a-half-month injury layoff. pic.twitter.com/d4xsu8UdqY — Milan Posts (@MilanPosts) March 13, 2026

¿Cuál es el sueño que persigue Santi Gimenez?

Para todos los aspirantes a asistir al Mundial del 2026, es un sueño poder cristalizar su asistencia. Algunos han hablado abiertamente del gran deseo de estar ahí y uno de ellos es Santi Gimenez quien explicó hace unas semanas en una entrevista, su anhelo por estar ahí en la cancha del Estadio Ciudad de México.

El atacante tiene en su cabeza la firme idea de estar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA con un recinto lleno en una cita que pasará a la historia y en la que buscará ser parte.