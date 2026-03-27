Raúl Jiménez y el dato que lo pone como el MEJOR MEXICANO en la historia de la Premier League

El fin de semana pasado se vivió uno de los momentos más emotivos dentro de la primera división inglesa luego de la anotación de Raúl Jiménez, quien tras el gol obtenido con el Fulham se arrodilló para dedicarle esta diana a su padre, el cual perdió la vida hace unos días.

México vs Honduras: Chilena de Raúl Jiménez | CONCACAF Nations League

El gol de Raúl Jiménez no solo significó una victoria más del Fulham sobre el Burnley, sino que también agranda la grandeza que el canterano del América ha fraguado en su etapa en la Premier League. ¿Sabías que el atacante es el mexicano que tiene la mitad de los goles en la historia de nuestro país en dicha Liga?

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez en la Premier League?

A lo largo de su etapa en la Premier League con el Wolverhampton y el Fulham, Raúl Alonso Jiménez ha tenido la oportunidad de sumar un total de 68 anotaciones; es decir, prácticamente la mitad de las 135 dianas que los jugadores mexicanos han sumado en esta primera división.

Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico; ¿cuándo y a qué hora verlo?

LeBron James impone nuevo RÉCORD en la NBA; estos son todos los logros que ha conquistado

El ejemplo más claro es Javier Hernández, quien en su etapa con el Manchester United sumó 53 goles. Debajo se encuentra Carlos Vela con 5 tantos en el Arsenal y, posteriormente, le siguen Guillermo Franco, Jared Borgetti y Miguel Layún con 5, 2 y 1, respectivamente hablando, en la Premier League.

Otro punto a detallar es que, desde su llegada al Fulham en julio del 2023, el canterano del Club América registra 31 anotaciones contando todas las competiciones, así como seis pases a gol distribuidos en 6,674 minutos a lo largo de 109 partidos hasta el momento.

¿En qué posición se ubica Fulham en la Premier League?

Después de 31 encuentros disputados, el Fulham se encuentra en la novena posición de la tabla general con 44 unidades gracias a 13 victorias, cinco empates y 13 descalabros. Ahora mismo, se encuentra a 5 puntos de obtener su pase a la Europa League, el cual ostenta el Liverpool.