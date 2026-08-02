Raúl Jiménez aún no debuta en el Wolverhampton: cuándo podría reaparecer

La nueva etapa de Raúl Jiménez en el Wolverhampton comenzó a lo grande luego de anunciarse su regreso al Molineux. En plena Copa Mundial de la FIFA 2026™ el delantero mexicano firmó como uno de los nuevos delanteros de los Wolves y sus primeros entrenamientos hacen preguntarse a los aficionados cuándo será su debut.

Cabe mencionar que Raúl Jiménez no estuvo presente en el partido de pretemporada ante Racing de Santander debido a que busca adaptarse físicamente al ritmo de sus compañeros. Por lo que diferentes reportes indican que su debut en el Wolverhampton podría darse el 7 de agosto en la EFL Cup ante Port Vale.

Raúl Jiménez tendría su debut con el Wolverhampton el 7 de agosto|Crédito: Fulham

Raúl Jiménez alista su debut oficial en el Wolverhampton

Los Wolves descendieron a la Segunda División de Inglaterra tras 8 temporadas en la máxima categoría. El equipo solo sumó 17 puntos en 33 partidos que le valieron estar prácticamente en todo el torneo en la zona de descenso. Por lo que el regreso de Jiménez al Wolverhampton fue una de las cartas fuertes para volver a Primera División.

El delantero mexicano sumó un total de 57 goles en su etapa con el Wolverhampton. En ese sentido, se espera que Jiménez pueda debutar en liga ante Blackburn en el Estadio Molineux el 14 de agosto. Por lo que se espera que su regreso a casa pueda significar una victoria ante todos sus seguidores.

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Los números de Raúl Jiménez previo a su regreso con los Wolves

La etapa de Raúl Jiménez en el Fulham dejó una gran remuneración en cuanto a goles se refiere. Ya que en tres temporadas logró anotar un total de 30 goles con los Cottagers. Siendo la mejor temporada la del 2024-2025 cuando el delantero mexicano lideró el ataque de su equipo con 12 goles.

reuters

Un dato no menor es que Raúl Jiménez llegó al Wolverhampton como el máximo goleador mexicano en la Premier League. Superando a Javier Hernández quien contaba con 53 goles tras su etapa con el Manchester United y West Ham United. Mientras Jiménez anotó 60 goles en total con los Wolves y Fulham.