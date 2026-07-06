Raúl Jiménez se va del Mundial 2026 siendo el mejor delantero del mundo en este rubro

Raúl Jiménez fue clave en el choque contra Inglaterra para mantener vivas las esperanzas de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero inició como titular en el Estadio Ciudad de México y tuvo su primera ocasión tras un gran cabezazo en el primer tiempo que fue atajado de forma espectacular por Jordan Pickford. Sin embargo, su estreno en las redes llegaría en la segunda mitad.

Tras una falta de Harry Kane sobre Brian Gutiérrez en el área inglesa, el árbitro del encuentro sancionó penal a favor de México tras revisar la jugada en el VAR. Fue Jiménez quien tomó el balón y clavó su remate en la esquina inferior derecha del arquero Pickford para estampar el 2-3 final. A pesar de que el combinado azteca quedó eliminado del torneo, el ‘Lobo de Tepeji’ se va como el mejor delantero del mundo en dicho rubro.

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Raúl Jiménez se la vuelve a aplicar a Pickford y México se pone a un gol del empate en los 8vos de final.



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Raúl Jiménez, el mejor tirador de penales en el mundo

Desde que Raúl debutó como profesional en el Club América, le tocó ejecutar un total de 48 penales entre clubes y selección. Con su gol ante Inglaterra, Jiménez alcanzó los 46 penales anotados en su carrera, es decir, tiene una efectividad del 95 % siendo el atacante con mayor porcentaje desde los once pasos en todo el mundo.

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Como si fuese poco, el actual futbolista del Wolverhampton no falla una pena máxima desde hace 6 años. Sucedió el 11 de agosto de 2020 jugando, precisamente, para los Wolves durante su primera etapa. Fue ante Sevilla por los cuartos de final de la Europa League. Se lo atajó Yassine Bounou al minuto 13, cuando el partido estaba 0-0; Wolves terminó perdiendo 1-0.

Otro dato interesante a favor de Jiménez es que, en Premier League, mantiene récord perfecto, con 14 penales anotados de 14 ejecutados, según la propia liga inglesa. Un verdadero experto en la materia que deja la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Qué sigue para Raúl Jiménez tras la Copa Mundial de la FIFA™

Tras la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Raúl Jiménez se tendrá que reportar con Wolverhampton, club al que regresó oficialmente después de su etapa en Fulham. El delantero mexicano firmó un contrato por dos años, con opción a una temporada adicional, por lo que su futuro inmediato ya está definido en Inglaterra.

El reto no será menor: Jiménez volverá a un club en el que es considerado una figura importante, pero ahora con la misión de ayudar a los Wolves en su nuevo proyecto. Durante su primera etapa en Molineux, el atacante marcó 57 goles en 166 partidos, números que explican por qué su regreso generó expectativa entre los aficionados.

Además, su llegada se produce después de quedar libre de Fulham, donde terminó contrato tras tres temporadas. En ese contexto, el Mundial funcionó como una vitrina final antes de encarar una nueva etapa en Europa, ya con 35 años y con un rol que podría combinar experiencia, liderazgo y peso en el área.