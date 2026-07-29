​​¿Raúl Jiménez entrena también con su banda en la cabeza? Así son sus entrenamientos con los Wolves

Los Wolves apostaron por el regreso de Raúl Jiménez luego de contar con un destacado papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero mexicano estuvo en su primer entrenamiento en Molineux con ciertas sorpresas de por medio. Allí, se lo pudo ver sin la banda que utiliza en la cabeza durante los partidos.

En las redes oficiales de los Wolves no dudaron en realizar una cobertura oficial a Raúl Jiménez debido al gran legado que dejó dentro del conjunto inglés, por lo que logramos observar cómo el delantero entrena junto al resto de sus compañeros sin su distintiva banda de protección.

Raúl Jiménez vive su primer entrenamiento con los Wolves

El arribo de Raúl Jiménez fue el regreso de un rostro conocido, entre charlas en inglés y en español fue recibido por el staff, cuerpo técnico y jugadores para comenzar sus primeras prácticas con el club.

The beginning of a big season 🇲🇽 pic.twitter.com/nTq9QGgQqM — Wolves (@Wolves) July 29, 2026

La rutina del primer día consistió en ir a desayunar con sus compañeros de cancha, realizar sus pruebas físicas, una sesión de entrenamiento individual y una sesión de gimnasio para cerrar el día. En el segundo día se incorporó finalmente a los entrenamientos grupales para afrontar una nueva temporada con el club en el que marcó sus mejores registros.

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Los números de Raúl Jiménez en Wolverhampton

Raúl Jiménez tuvo su mejor etapa futbolística como delantero de los Wolves. Su fichaje se dio el 12 de junio de 2018 en calidad de préstamo para dejar 57 goles y 23 asistencias en 166 partidos disputados. Su mejor temporada fue la 2019-2020 tras registrar 17 goles y 10 asistencias en la Premier League.

Raúl Jiménez anotó 57 goles en su primera etapa con el Wolverhampton

Un dato no menor es que fue en 3 ocasiones el máximo goleador dentro de las 5 temporadas que estuvo en el equipo, siendo un punto de quiebre en su primera etapa una fractura de cráneo que sufrió en el 2021 tras disputar un balón con David Luiz y puso en duda su continuidad dentro del futbol profesional.

Jiménez regresará a Wolverhampton tras un destacado papel en el Fulham, donde dejó 31 goles y 6 asistencias en 115 partidos, solo que ahora será para buscar el ascenso de los Wolves a la Premier League.