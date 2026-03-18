Raúl Jiménez recibió este premio como jugador y muy pocas personas lo notaron

Raúl Jiménez tiene todos los papeles para ser el delantero titular de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en su equipo no para de superar marcas. A pesar de sus 34 años de edad, el goleador mexicano se ha transformado en una de las figuras del Fulham a lo largo de esta temporada, habiendo colaborado en doce anotaciones del club inglés durante el curso 2025-26.

Sin embargo, pocos saben que el ‘Lobo de Tepeji’ fue reconocido por el Fulham en el último partido de la Premier League. Resulta que Jiménez recibió una placa con su camiseta y el número ‘100’ por haber alcanzado las cien apariciones con el conjunto de Londres desde su llegada a mediados de 2023. Durante todo este recorrido, el mexicano ha conseguido ganarse el corazón de los aficionados.

Raúl Jiménez alcanzó los 100 partidos en Fulham|Crédito: Fulham

Durante este centenar de encuentros disputados, Jiménez logró acumular 30 goles y 6 asistencias como jugador de Fulham. En estos momentos, su equipo se encuentra ubicado en la onceava posición de la tabla general de la Premier League 2025-26 con 41 unidades, replicando, de momento, lo conseguido en la campaña anterior cuando culminaron la liga con 54 puntos en la misma posición.

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El artillero mexicano fue clave para que su equipo se mantenga en Primera División y, a lo largo del presente curso, acumula 9 goles y 3 asistencias teniendo en cuenta todas las competiciones. Pese a ser clave en el conjunto londinense, es posible que Jiménez esté disputando su última temporada con los Cottagers.

Fulham ficha nuevo delantero para la próxima temporada

El periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de fichajes del futbol europeo, confirmó que Fulham cerró la contratación del centrodelantero estadounidense Ricardo Pepi, quien llegará a Londres una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Teniendo en cuenta que el contrato de Jiménez con los ingleses vence el 30 de junio, es posible que Pepi ocupe su lugar y el mexicano deba buscarse un nuevo club. Mientras tanto, el Club América se mantiene al acecho para concretar su regreso.