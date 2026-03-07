La FA Cup vuelve a escena con un duelo que ha despertado especial interés entre los aficionados del futbol en Estados Unidos, sobre todo entre la comunidad latina que sigue de cerca a Raúl Jiménez quién en los recientes duelos ha dado de qué hablar. El delantero mexicano será una de las grandes figuras a observar cuando Fulham vs Southampton se enfrenten en la quinta ronda del torneo.

El conjunto londinense parte como favorito para avanzar a los cuartos de final de la FA Cup, no solo por la diferencia de categoría entre ambos clubes, sino también por el buen momento que ha tenido durante la temporada en la Premier League.

Para Raúl Jiménez, este compromiso representa una oportunidad ideal para seguir consolidándose como pieza clave en el ataque del Fulham y demostrar su experiencia en partidos de eliminación directa.

¿Cuándo juega Raúl Jiménez en el Fulham vs Southampton por la FA Cup?

El delantero mexicano Raúl Jiménez apunta a tener protagonismo en este compromiso que puede marcar el camino del Fulham en la FA Cup. El equipo llega con la motivación de haber eliminado al Stoke City tras vencerlo 2-1 como visitante en la ronda anterior.

Aunque su partido más reciente en la Premier League terminó en derrota 1-0 ante West Ham, el conjunto londinense había encadenado previamente tres victorias consecutivas, lo que demuestra que el equipo mantiene un nivel competitivo sólido.

Actualmente, el Fulham ocupa el décimo lugar en la tabla de la Premier League con 40 puntos, una posición que refleja la estabilidad del equipo en una de las ligas más exigentes del mundo.

Además de Raúl Jiménez, otros futbolistas que podrían marcar diferencia en el partido son Alex Iwobi, Tom Cairney y Josh King, quienes han sido piezas importantes en el funcionamiento ofensivo del equipo.

¿Es Raúl Jiménez el mejor delantero de la ultima década?

Fulham vs Southampton: favoritos, jugadores a seguir y el momento de ambos equipos

Aunque el Fulham llega como favorito, el Southampton no será un rival sencillo. El conjunto visitante compite en la Championship, donde actualmente marcha en el séptimo lugar, muy cerca de la zona de promoción.

El equipo ha mostrado consistencia en las últimas semanas y llega a este duelo con nueve partidos consecutivos sin perder, sumando encuentros tanto en la Segunda División inglesa como en la FA Cup.

Entre los futbolistas a seguir del Southampton destacan Cyle Larin, Finn Azaz, Leo Scienza y Cameron Bragg, jugadores que han sido claves para mantener al equipo competitivo durante la temporada.

Además, el antecedente más reciente entre ambos clubes añade un ingrediente extra al enfrentamiento. Fulham venció 2-1 al Southampton el 26 de abril de 2025, en un partido donde anotaron Emile Smith Rowe y Ryan Sessegnon, mientras que Jack Stephens había adelantado al Southampton.

Fulham vs Southampton: Horarios en Estados Unidos

El partido Fulham vs Southampton por la quinta ronda de la FA Cup se jugará el domingo 8 de marzo en Craven Cottage, Londres.

Hora del Este (ET): 7:00 AM

Hora del Centro (CT): 6:00 AM

Hora del Pacífico (PT): 4:00 AM