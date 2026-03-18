Ricardo Pepi y el millonario movimiento que impacta al Fulham y a Raúl Jiménez

El posible fichaje de Ricardo Pepi al Fulham por más de 43 millones de dólares se perfila como uno de los movimientos más importantes del mercado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, no solo por su impacto en la Premier League, sino también por lo que podría significar para el futuro de Raúl Jiménez en el Fulham.

De acuerdo con reportes cercanos a la operación, el delantero estadounidense ya tendría todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del Fulham, equipo que apuesta fuerte por su proyección y que está dispuesto a convertirlo en el fichaje más caro en la historia de la institución.

La negociación con el PSV Eindhoven finalmente habría llegado a buen puerto tras meses de conversaciones, luego de que un primer intento en el mercado invernal no se concretara. Esta vez, el acuerdo ronda los más de 43 millones de dólares más variables, una cifra que refleja la confianza en el potencial de Pepi.

¿Ricardo Pepi será el reemplazo de Raúl Jiménez en Fulham?

La llegada de Ricardo Pepi al Fulham no solo representa una inversión importante, también abre un debate inevitable: el futuro de Raúl Jiménez en el equipo.

El delantero mexicano ha sido una pieza relevante en el ataque del club inglés, pero su rendimiento en las últimas temporadas ha generado dudas dentro del proyecto deportivo. En ese contexto, Pepi aparece como una apuesta a largo plazo, con apenas 23 años y una progresión notable en el futbol europeo.

El técnico del Fulham, que busca rejuvenecer su ofensiva, vería en Pepi a su delantero titular para los próximos años. Su capacidad goleadora, movilidad y adaptación en la Eredivisie lo convierten en un perfil ideal para la exigencia de la Premier League.

Además, el propio jugador habría manifestado su deseo de dar el salto al futbol inglés, un factor clave para destrabar la negociación.

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Un fichaje histórico que impacta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El traspaso de Ricardo Pepi al Fulham no solo rompe récords internos del club, también lo posiciona como una de las grandes figuras a seguir con el equipo de Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero ha sido una de las piezas más consistentes en su selección, consolidándose como referente ofensivo en el proceso liderado por Mauricio Pochettino. Su crecimiento en Europa ha sido constante, y este salto a la Premier League representa un paso decisivo en su carrera.

Mientras tanto, para el PSV Eindhoven, la operación también representa un éxito financiero y deportivo, confirmando su capacidad para desarrollar talento joven y colocarlo en las principales ligas del mundo.

En Londres, todo está listo para que Pepi supere las pruebas médicas y firme un contrato de largo plazo. De concretarse oficialmente, el movimiento marcará un antes y un después tanto para el jugador como para el Fulham, que apuesta fuerte por una nueva era en su ataque.