VIDEO: Raúl Jiménez reporta con equipo de segunda división y así lo reciben

Tras su participación en el Mundial 2026 se hizo oficial que Raúl Jiménez llegaría al Wolverhampton Wanderers Football Club, equipo que disputará la EFL Championship tras descender la pasada temporada. Es por eso que para los Wolves era vital la contratación de Raúl, recordemos que ya tiene historia en el club y además se consolidó como el máximo goleador en la historia del club.

Raúl se encontraba disputando la Copa del Mundo y es por eso que no había hecho su presentación con su nuevo equipo, sin embargo, ya llegó a la ciudad y de esta manera fue su presentación:

Back in the building 🇲🇽 pic.twitter.com/jBljXHQcpw — Wolves (@Wolves) July 27, 2026

¿Cuándo debuta Raúl Jiménez con los Wolves?

Los Wolves tienen una serie de juegos amistosos previos al arranque oficial de la temporada, el 29 de julio juegan ante Doncaster Rovers, el 1 de Agosto juegan ante el Racing de Santander y el 7 de Agosto enfrentan al Port Vale; existe la posibilidad de que veamos a Jiménez en uno de estos duelos; sin embargo, la temporada para el Wolverhampton arranca el 14 de Agosto.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en su primer temporada?

Durante su paso por el Wolverhampton Wanderers, Raúl Jiménez se consolidó como uno de los mejores delanteros en la historia reciente del club. Entre 2018 y 2023 disputó 166 partidos oficiales, en los que marcó 57 goles y repartió 24 asistencias, siendo pieza fundamental para que los Wolves se clasificaran en dos ocasiones consecutivas a competencias europeas. Su mejor etapa llegó entre las temporadas 2018-19 y 2019-20, cuando se convirtió en el referente ofensivo del equipo y fue clave para alcanzar los cuartos de final de la UEFA Europa League. Aunque su rendimiento disminuyó tras la grave fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020, el mexicano dejó una huella imborrable en el club gracias a sus actuaciones, liderazgo y entrega, convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos por la afición antes de salir rumbo al Fulham en 2023.

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