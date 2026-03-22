La marca perfecta que pone a Raúl Jiménez por encima de los delanteros históricos de la Premier League

Raúl Jiménez se convirtió en historia pura de la Premier League tras su reciente anotación con el Fulham. El delantero mexicano convirtió desde el punto de penal en el duelo ante Burnley por la Jornada 31 de la liga inglesa que, además de haber tenido una dedicatoria emotiva hacia su padre, significó un récord histórico en el torneo que lo posiciona como el mejor delantero centro en dicha perspectiva.

Con su gol ante Burnley, el ‘Lobo de Tepeji’ alcanzó los 14 goles de penal sin fallar de manera consecutiva en la Premier League. Desde su llegada al futbol inglés en el año 2018, Jiménez no ha fallado ni un solo tiro desde los once pasos, lo que significa que posee un cien por ciento de efectividad, la más alta en la historia de la liga.

Raúl Jiménez consigue 14 penales consecutivos sin fallar|Crédito: Fulham

El mexicano supera a figuras históricas como el marfileño Yaya Touré, quien también tiene un 100% de efectividad en penales, pero con 11 tiros anotados mientras jugaba para Manchester City. El podio lo completa Dimitar Berbatov, quien jugó para clubes como Tottenham Hotspur, Manchester United y Fulham, con 9 goles convertidos en 9 intentos desde el punto de penal.

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“Raúl Jiménez no cometió ningún error desde el punto de penalti”, fue lo que expresó la cuenta oficial de la Premier League en sus redes sociales y además detalló: “Ha marcado los 14 penaltis que ha ejecutado, lo que le convierte en el mejor de la historia de la Premier League”. Una marca que posiciona al mexicano entre los mejores delanteros del mundo que pasaron por Inglaterra.

Raul Jimenez is faultless from the penalty spot 💪



He has scored all 14 of his penalties, making him the best-ever in the Premier League 👑 — Premier League (@premierleague) March 21, 2026

Todos los penales que Raúl Jiménez ha marcado en la Premier League

Desde que arribó al futbol inglés, Jiménez consiguió anotar de penal ante Tottenham (2018), Bournemouth (2019), Burnley en dos oportunidades (2019 y 2026), tres contra el Southampton (2019, 2020 y 2022), Everton (2020), un par ante Nottingham Forest (2024 y 2025), dos más contra el Ipswich Town (2025), además del Manchester United (2026) y Sunderland (2026).

Cabe destacar que existen delanteros que han anotado más goles de penal en la Premier League, pero con menor efectividad. Dicha lista es encabezada por Matthew Le Tissier quien convirtió 25 de 26 con el 96.2%, seguido de Danny Murphy con 18 de 19 y el 94.7%, además de Callum Wilson con 16 de 17 y el 94.1%.

La tabla de goleo de la Premier League tras la anotación de Raúl

Erling Haaland (Manchester City): 22 goles. Igor Thiago (Brentford): 19 goles. Antoine Semenyo (Manchester City): 15 goles. João Pedro (Chelsea): 14 goles. Danny Welbeck (Brighton): 12 goles. Hugo Ekitike (Liverpool): 11 goles. Viktor Gyökeres (Arsenal): 11 goles. Harry Wilson (Fulham): 10 goles. Dominic Calvert-Lewin (Leeds): 10 goles. Raúl Jiménez (Fulham): 9 goles.