El mensaje de Raúl Jiménez tras fracaso en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana llegó con el objetivo, una vez más, de llegar al quinto partido. La historia fue otra, se regresó a casa antes de lo esperado, y fracasó en la Fase de Grupos, con apenas cuatro puntos, luego de un empate ante Polonia, una derrota frente a Argentina y un triunfo contra Arabia Saudita.

Tras la decepción de regresar a casa luego de tres partidos, Yon de Luisa y Jaime Ordiales, insinuaron que el contrato de Gerardo Martino no sería renovado. Incluso, el estratega argentino comentó al finalizar el encuentro ante los del Medio Oriente que cuando pitó la culminación de partido, el estaba fuera del equipo mexicano.

La Selección Mexicana se despidipó de Qatar | Protagonistas Extra

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Gerardo Martino regresó a México entre insultos de la afición

El pasado domingo 4 de diciembre, el 'Tata' regresó a la Ciudad de México, y en el Aeropuerto Internacional de nuestro país, fue recibido por los medios de comunicación con los que no habló y pasó en silencio, pero los aficionados aztecas se hicieron sentir y le gritaron para recriminarle el fracaso.

¡LO QUE BUSCAN PARA MÉXICO!



"Un equipo estructurado, un entrenador mexicano" Víctor Velázquez en el aeropuerto de la Ciudad de México 🇲🇽#ElCanalDelMundial #SelecciónMexicana pic.twitter.com/4JqZfYOnwb — Los Protagonistas (@losprota) December 4, 2022

El contrato de Martino culmina el próximo 31 de diciembre, y no renovará; de hecho, Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, confirmó que ya buscan entrenador con perfil mexicano y que tenga amplió conocimiento del balompie nacional.

El mensaje de Raúl Jiménez tras fracaso en Qatar 2022

Previo a que la Selección Mexicana entregara la lista final para el Mundial de Qatar 2022, los aficionados e incluso su entrenador en los Wolves, de la Premier League, aseguraban que Raúl Jiménez no debía ir por la pubalgia que lo tuvo desde el mes de agosto.

A pesar de eso, y los nulos minutos que tuvo durante la acutal temporada, Martino lo incluyó en la lista final, donde tuvo participación en los tres encuentros de México, pero todos entrando de cambio, en los que apenas sumó 56 minutos.

|Reuters

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Tras el fracaso, el delantero azteca decidió mandar un mensaje a la afición a través de sus redes sociales.

"Un mundial lleno de aprendizaje y crecimiento, luchamos pero el resultado no fue el esperado. Me quedo con la unión y camaradería de un gran grupo. Agradecido con la vida por dejarme vivir esto y también gracias a mi familia y a toda la gente que nos apoya siempre", dijo.