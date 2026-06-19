Estos 4 mexicanos no vieron minutos en el Mundial 2026, pero podrían debutar contra Chequia

La Selección Mexicana se estacionó en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras derrotar a Corea del Sur en Guadalajara. Debido a los criterios de desempate, el combinado azteca se aseguró el primer lugar del Grupo A y ahora espera por conocer a su rival. Esto quiere decir que Javier Aguirre podrá dar rodaje a aquellos jugadores que aún no han sumado minutos en la última jornada.

México cerrará su participación en la primera fase ante República Checa, equipo que se jugará la clasificación a Dieciseisavos de Final ante la Selección Nacional. Este partido será clave para alivianar cargas dentro de la plantilla, ya que 22 de los 26 jugadores vieron minutos dentro del terreno de juego desde que comenzó la justa veraniega. Esto quiere decir que solo 4 mexicanos aún no han tenido su oportunidad.

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Los 4 jugadores que podrían sumar minutos ante Chequia

Hasta el momento, solo cuatro futbolistas mexicanos no vieron minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Mateo Chávez, Guillermo Martínez, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. Todos ellos podrían tener su debut mundialista ante República Checa, teniendo en cuenta que el ‘Vasco’ Aguirre tratará de no arriesgar a sus mejores jugadores para resguardarlos de cara a la fase de eliminación directa.

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Mateo Chávez podría iniciar en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Jesús Gallardo jugó los dos primeros partidos de México como titular. El ‘Memote’ Martínez también podría tener su aparición en la delantera, aunque la gran duda está en la portería: solo hay un lugar disponible para Acevedo y el ‘Memo’ Ochoa. No obstante, existe la posibilidad de que juegue un tiempo cada uno para que todos tengan minutos en la justa mundialista.

Memo Ochoa apareció junto a Messi y Cristiano.|Guillermo Ochoa

Cuándo y dónde juega México contra República Checa

México enfrentará a República Checa el miércoles 24 de junio en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de México y está programado para las 19:00 horas del centro de México.

El encuentro tendrá dos matices totalmente diferentes: una México ya clasificada como primera de su grupo y sin intenciones de arriesgar a sus mejores jugadores y, por otro lado, una Chequia que llega a la última fecha con solo un punto y necesitada de la victoria para avanzar a la siguiente fase, por lo menos, como una de las mejores ocho terceras selecciones.