Rayados de Monterrey vs Club Xelajú: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta en la Primera Ronda de la Concachampions 2026; marcador online

Rayados de Monterrey recibe a Xelajú en el Estadio BBVA para definir la serie de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. El marcador global está 1-1, por lo que la eliminatoria sigue completamente abierta.

El partido de ida fue muy parejo, Joffré Escobar adelantó al equipo guatemalteco al minuto 83, pero Jesús “Tecatito” Corona empató al 90+2’ con un disparo desde fuera del área que le dio vida a los regiomontanos antes del encuentro de vuelta.

Ahora, Monterrey buscará aprovechar la localía en el “Gigante de Acero”, un estadio donde suele hacerse fuerte en torneos internacionales. El equipo dirigido por Domenec Torrent cuenta con jugadores de experiencia como Sergio Canales, Lucas Ocampos y Óliver Torres, y tiene como objetivo avanzar a la siguiente ronda.

El reglamento también juega un papel importante en la serie, donde un empate 0-0 clasifica a Rayados, mientras que un empate 2-2 o superior le daría el pase a Xelajú por el criterio de goles como visitante. Como antecedente, ambos equipos ya se enfrentaron en 2013 en este torneo, cuando un empate 1-1 en Monterrey permitió el avance de la “Pandilla”.

Te puede interesar: OFICIAL: Rayados de Monterrey, sin entrenador para la Jornada 6 del Clausura 2026

¿A qué hora es y dónde ver el resultado de Monterrey vs Xelajú?

El partido entre Rayados de Monterrey y Xelajú se juega este miércoles 11 de febrero de 2026 en el Estadio BBVA. El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México). Podrás consultar el resultado en vivo y seguir el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido en nuestra cobertura.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Marcelo Flores queda inhabilitado para jugar por México

Alineaciones del Monterrey vs Xelajú

Monterrey: Santiago Mele, Víctor Guzmán, Fidel Ambriz, Anthony Martial, Sergio Canales, Luca Orellano, Carlos Salcedo, Erick Aguirre, Uros Durdevic, Luis Reyes y Íker Fimbres.

Xelajú: Rubén Silva, Manuel Romero, Yilton Díaz, Antonio López, Steven Cardenas, Derrikson Quirós, Javier González, Juan Cardona, Kevin Ruiz, José Longo y Orlando Quiñónez.