Rayados de Monterrey vs Leon: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX; marcador online

Hoy, sábado 14 de febrero de 2026, el Estadio BBVA será escenario del partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, Monterrey recibe a León en un partido marcado por la urgencia deportiva y una carga emocional evidente. Aunque la fecha coincide con San Valentín, en la cancha se espera un encuentro intenso entre dos equipos que necesitan sumar para acomodarse en la tabla.

Rayados llega ubicado en la novena posición con siete puntos y con la obligación de recuperar la confianza tras su derrota ante América. El equipo contará con el talento ofensivo de Sergio Canales y Lucas Ocampos como principales argumentos, aunque no tendrá en el banquillo a su técnico Domènec Torrent, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras su expulsión en la jornada anterior.

Del otro lado, León llega en el puesto 16 con cuatro unidades y con la necesidad de reaccionar para no rezagarse desde temprano en el torneo. El foco estará puesto en el regreso de Rogelio Funes Mori al estadio donde se convirtió en ídolo, ahora defendiendo la camiseta esmeralda.

Su presencia añade un componente emocional a un duelo que, además, tiene antecedentes recientes favorables para Monterrey, ganador de los últimos tres enfrentamientos directos entre ambos clubes.

¿A qué hora y dónde es el Rayados de Monterrey vs León?

El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”.

En lo futbolístico, Monterrey parte con ligera ventaja por su plantel y su historial reciente frente a León, aunque la ausencia de su entrenador en el banquillo. Se espera un duelo abierto, con momentos de presión alta y protagonismo de las individualidades ofensivas.

Alineaciones del Rayados de Monterrey vs León

Por parte de Monterrey, el once estaría integrado por Luis Cárdenas en el arco; Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Daniel Aceves y John Medina en defensa; Fidel Ambríz, Óliver Torres y Sergio Canales en el mediocampo; mientras que Luca Orellano, Anthony Martial y Uroš Đurđević comandarían el ataque.

Del lado de León, iniciarían Jordan García; Valentín Gauthier Pereira, Bryan Colula, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría y Jaine Barreiro en la zaga; Daniel Arcila en la zona media; y al frente Juan Domínguez, Javier Vallejo, Diber Cambindo y Abraham Villegas.