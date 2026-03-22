Destinos cruzados: El renacer de Durdevic en Rayados y la pesadilla de Berterame en Inter Miami

Han pasado más de tres meses desde que Rayados perdió a su delantero estrella, Germán Berterame. La directiva fichó a Uros Durdevic desde Atlas como reemplazo y, si bien es cierto que su adaptación llevó tiempo, el atacante serbio comenzó a adaptarse al juego de sus compañeros. En sus últimos tres partidos consiguió marcar dos goles, el último en la derrota frente a Chivas por el Clausura 2026. Sin embargo, el presente de ‘Berte’ es totalmente distinto.

A pesar de que ya ha recibido premios en Inter Miami, el delantero argentino naturalizado mexicano aún no consigue marcar de forma oficial en el equipo estadounidense. Berterame ingresó en la segunda mitad en el duelo ante New York City correspondiente a la Jornada 5 de la MLS, sin embargo, no participó en los goles de su equipo y sumó su octavo partido consecutivo sin marcar gol.

Preocupa la falta de gol de Germán Berterame con Inter Miami|MexSport

Para conocer el último tanto que marcó Berterame hay que remontarnos al 7 de febrero de este mismo año, cuando el ex-Monterrey anotó en el empate 2-2 ante Barcelona de Ecuador en un amistoso internacional. Desde ese entonces, no ha vuelto a plasmar su nombre en el marcador y arrastra una sequía impensada, principalmente por haber sido el máximo goleador mexicano del 2025 con 28 anotaciones.

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Cabe destacar que Inter Miami desembolsó una millonaria cifra de 15 millones de dólares en el mercado invernal para hacerse con sus servicios. Hasta el momento, Berterame no ha capitalizado esa inversión en goles y buenos rendimientos, por lo que ya comienza a ser objeto de críticas por parte de la afición del conjunto de Florida.

Berterame pelea por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

‘Berte’ es uno de los delanteros que Javier Aguirre mantiene bajo su lupa pensando en el Mundial 2026. Sin embargo, compite con nombres importantes como Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y el joven Armando González. Solo tres de ellos irán a la Copa del Mundo y, si su nivel no mejora, su convocatoria a la Selección Mexicana no estará asegurada en junio.

La comparación de números entre Berterame y Durdevic en 2026

Germán Berterame

Partidos jugados (oficiales): 7.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Minutos disputados: 480.

Uros Durdevic

Partidos jugados: 15.

Goles: 4.

Asistencias: 0

Minutos disputados: 1,121.