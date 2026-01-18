Adiós Berterame, la inteligencia artificial elige al delantero ideal para Rayados y juega en Europa

Rayados está a punto de perder a uno de sus mejores jugadores para afrontar lo que resta del Clausura 2026. Resulta que Germán Berterame es pretendido por el Inter Miami , equipo que pagaría la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para que el mexicano comparta vestidor con Lionel Messi. En este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT analizó quién debe ser el próximo delantero centro de Monterrey.

Teniendo en cuenta el sistema de juego de Domenec Torrent, entrenador de Rayados, la IA llevó a cabo un análisis profundo para encontrar al delantero centro ideal que pueda reemplazar la baja de Berterame . En síntesis, llegó a la conclusión de que Monterrey necesita un delantero que combine gol con participación en el juego, buen movimiento y trabajo colectivo. Su decisión final fue Giorgos Giakoumakis del PAOK de Grecia.

Giorgos Giakoumakis es el delantero ideal para Monterrey|Crédito: Instagram / @giakoum9_official

Giorgos Giakoumakis debe ser el delantero de Rayados en 2026

De acuerdo al análisis realizado por ChatGPT, el delantero griego de 31 años es la mejor opción que Rayados puede encontrar en el mercado para reemplazar a Berterame. La inteligencia artificial justificó su respuesta diciendo que Giakoumakis fue vinculado como objetivo de Monterrey incluso antes de este mercado.

Además, resaltó que es un delantero potente, con olfato de gol y buena recepción para combinar con mediocampistas creativos. Finalmente, explicó que su experiencia en Cruz Azul le da adaptación al futbol mexicano y puede liderar un ataque con participación en juego asociado.

Qué tan factible es que Giakoumakis fiche por Rayados

El pase de Giakoumakis aún pertenece a Cruz Azul, pues se encuentra en PAOK en condición de cedido. En este contexto, su llegada a La Pandilla resulta difícil, pues los cementeros deberían interrumpir el préstamo con los griegos para que Rayados pueda comprar la ficha del delantero. Sin embargo, otro problema es su alto valor de mercado: La Máquina busca recuperar los 10 millones de dólares que invirtió por él en 2024.

Si bien es cierto que acumula 11 goles en lo que va de la temporada y recuperó su mejor nivel, Rayados debería hacer un esfuerzo económico gigante por un delantero que, en unos años, tendrá muy poco valor de reventa.

Otras opciones que brindó ChatGPT

Además de Giakoumakis, la inteligencia artificial destacó a otros dos nombres que podrían cubrir la salida de Berterame de Rayados


