Rayados de Monterrey está a punto de vivir una avalancha y al finalizar el Clausura 2026 habrá noticias
El equipo regiomontano tiene una difícil tarea en la Liga BBVA MX al terminar el torneo
El Gigante de Acero atraviesa momentos de incertidumbre total. Mientras un ex DT de Monterrey dejó sin La Liga al Real Madrid, en la Sultana del Norte se respira un aire de transformación profunda. La actual crisis deportiva ha puesto a Rayados en una encrucijada que podría sacudir al club y al finalizar el Clausura 2026 habría noticias al respecto.
Mientras Rayados compite con América por un fichaje estelar, hay noticias inquietantes en la escuadra regiomontana: la posible salida inminente de José Antonio Noriega y Héctor Lara. Según diversas fuentes, estaría decidido finalizar su gestión al concluir el Clausura 2026, buscando una reestructuración total en la cúpula directiva para volver a ganar.
La información de César Luis Merlo sugiere que el ciclo del "Tato" ha cumplido su plazo. En tanto, según Iván del Ángel, los que suenan para tomar las riendas deportivas son Santiago Baños y Ricardo Peláez, aunque la directiva regiomontana aún analiza quién será el encargado de liderar este nuevo proyecto.
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Las razones del posible cambio en la dirección deportiva de Rayados de Monterrey
La principal razón detrás de esta avalancha institucional es la alarmante sequía de títulos. Pese a la astronómica inversión en figuras de talla mundial como Sergio Ramos, Sergio Canales y Anthony Martial, las vitrinas no han sumado trofeos de Liga MX desde 2019. Esto ha agotado la paciencia de los mandos.
Además, la inestabilidad en el banquillo ha sido constante, viendo desfilar a cinco entrenadores en menos de cuatro años. La reciente destitución de Domènec Torrent y el actual puesto 13 en la tabla general son el reflejo de una gestión que no ha logrado consolidar un proyecto deportivo sólido ni resultados consistentes en el campo.
Los rivales de Rayados de Monterrey en el cierre del Clausura 2026
En el cierre del certamen, Rayados buscará su boleto a la Liguilla enfrentando 4 partidos complejos. Se medirán ante el Atlas en condición de visitante, recibirán al Pachuca y regresarán a casa para chocar contra el Puebla. Por otra parte, finalizarán la Fase Regular visitando a Santos Laguna, buscando evitar el fracaso antes del posible cambio de directivos.