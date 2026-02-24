Llegó como figura a Rayados de Monterrey y en el Clausura 2026 está irreconocible con sus pésimas estadísticas

Rayados se encuentra atravesando un momento crítico y ahora mismo se encuentra fuera del top 8, por lo que la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 corre peligro. La derrota frente a Pumas en la Jornada 7 dejó en evidencia algunas de las falencias del equipo de Domenec Torrent y uno de los futbolistas que ha bajado considerablemente su nivel es Sergio Canales, mediocampista español y capitán del equipo.

Resulta que el futbolista de 35 años de edad ha perdido la capacidad de generar goles en Monterrey, ya que solo ha logrado producir una anotación en los últimos 406 minutos jugados entre todas las competiciones. Una actualidad dura para Canales, quien fue el goleador de Rayados solamente por detrás de Germán Berterame (hoy en Inter Miami) durante el Apertura 2025.

Canales solo ha producido un gol en 406 minutos de juego|Crédito: Rayados de Monterrey / X

La plataforma de datos, SofaScore, coloca al centrocampista español fuera del top 10 de mejores futbolistas de Rayados en esta temporada. Canales se ubica en la posición número 11 de la plantilla, con una calificación general de 6.9 sobre 10. Esto resalta el bajo nivel que el jugador ha demostrado durante los últimos partidos y podría ser uno de los factores determinantes que explica el mal momento que atraviesa Monterrey.

Rayados necesita de Canales para regresar a su mejor momento, ya que en el torneo anterior alcanzó jugar las semifinales, mientras que hoy está lejos de competir con los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX.

Sergio Canales sólo ha producido un gol en los últimos 406 minutos. pic.twitter.com/B1lhEAh06Z — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) February 23, 2026

Sergio Canales fue una inversión millonaria para Rayados

El canterano del Real Madrid llegó a Nuevo León en el año 2023 como refuerzo estrella. Toda su carrera tuvo como base a España, hasta que decidió cambiar de aires y jugar para los regiomontanos. La directiva de Rayados desembolsó alrededor de 10 millones de euros para ejercer su fichaje proveniente del Real Betis. Si bien se puso el equipo al hombro en su momento, hoy no está en su mejor nivel y Monterrey lo sufre.

