En Rayados de Monterrey siguen las malas noticias y este jugador perdería su contrato

Mientras casi nadie imagina al jugador que quiere fichar Rayados, lo cierto es que Monterrey tiene muchas malas noticias a las cuales prestarle atención en estos tiempos. Pues recientemente se dio a conocer que hay muchas posibilidades de que un jugador pierda el contrato que tenía vigente en La Pandilla al no cumplir con algunos objetivos que habían depositado en él.

Así como hay un futbolista que decepcionó en Rayados y hoy podría jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay otro caso muy diferente en el extranjero. Pues se dio a conocer que hay posibilidades de que Esteban Andrada pierda su contrato con el CF Monterrey tras lo que le ocurrió en España, situación que lo tendrá alejado de las canchas por mucho tiempo.

El duro revés que recibió Esteban Andrada en España y le afectaría en Rayados

De acuerdo a la información del periodista de Rayados, Felipe Galindo, la directiva de Monterrey sigue de cerca el presente de Esteban Andrada. Actualmente, se evalúa la rescisión de su vínculo contractual con el club tras conocerse la sanción de 13 encuentros que recibió en Zaragoza (donde está a préstamo). No obstante, la resolución definitiva quedará supeditada al criterio del próximo DT.

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¿Qué le pasó a Esteban Andrada, ex Rayados de Monterrey?

El portero argentino, “Sabandija” Andrada, le dio un golpe de puño a Jorge Pulido en el partido entre el Real Zaragoza y el Huesca. Por todo esto, el Comité de Disciplina de España sancionó al arquero argentino. Claro, tras haber sido expulsado por doble amarilla por el leve empujón a su rival (para muchos de manera injusta), el guardametas le propinó una trompada.

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¿Cuánto tiempo le queda de contrato a Esteban Andrada en Rayados de Monterrey?

El vínculo entre Andrada y La Pandilla está vigente hasta junio de 2027. Con todos los partidos que se perderá por la sanción, es posible que no vuelva a jugar en la escuadra regiomontana.

Cabe destacar que Esteban había llegado al Monterrey desde Boca Juniors en julio de 2021 por una cifra cercana a los 5 millones de euros. Allí ha jugado 161 partidos, en los que recibió 157 goles y mantuvo la portería en cero en 58 ocasiones.