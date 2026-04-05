Monterrey está cerca de igualar su PEOR temporada en la historia de la Liga BBVA MX; esto debe suceder

Rayados no logra levantar cabeza y sigue sin volver al triunfo en la Liga BBVA MX. Los regios cayeron por 2-1 frente a Atlético San Luis en la Jornada 13 del Clausura 2026 y se encuentran fuera del Top 8 de la tabla general que clasifica de forma directa a la Liguilla del presente torneo. Monterrey está en la cuerda floja y se encuentra de camino a su peor temporada en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano.

La derrota contra los Potosinos no fue una más en la lista de Rayados, ya que alcanzó su séptima caída en lo que va de la competición. Esto significa que el Clausura 2026 ya es uno de los torneos de Monterrey con más derrotas en torneos cortos. El récord es de 11 partidos registrando caídas, por lo que si los regios pierden los juegos restantes del semestre, igualarán su peor temporada en la Liga BBVA MX.

Rayados vs Atlético San Luis, Jornada 13 del Clausura 2026|Liga BBVA MX

La última vez que Rayados había sufrido siete derrotas durante la fase regular de un torneo corto fue en el Apertura 2019. Lo curioso aquí es que, posteriormente, Monterrey se consagraría como monarca del futbol mexicano al vencer al Club América por penales en la final. Sin embargo, el presente es totalmente distinto debido a que el equipo regiomontano se encuentra lejos de los puestos de clasificación a la Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR:



Rayados cae en la tabla de posiciones

La derrota contra San Luis dejó mal parado al equipo de Nicolás Sánchez. Actualmente, ocupan la posición número 13 de la tabla general con un total de 14 puntos obtenidos hasta el momento. Tigres, equipo que está en la octava posición y la última que otorga el boleto hacia la próxima ronda, cuenta con 17 unidades. Si bien es cierto que la distancia no es tan lejana, seguir sumando derrotas podría dejar a Rayados fuera de competencia en los próximos partidos.

Cabe destacar que el presente de Monterrey es muy oscuro. Debido a la derrota en el Estadio BBVA, los regios alcanzaron su sexto partido consecutivo sin conocer la victoria teniendo en cuenta todas las competiciones. Su último triunfo había sido contra Querétaro en la Jornada 9 del Clausura 2026 y, tras caer contra Tigres en el Clásico Regio la fecha siguiente, no han vuelto a ganar.