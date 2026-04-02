Concacaf hace OFICIAL una “mala” noticia para Cruz Azul previo a los cuartos de final de la Concachampions 2026

Cruz Azul buscó regresar al Estadio Banorte a como dé lugar. La extensa seguidilla de partidos que tendrá el equipo cementero durante el mes de abril encendió las alarmas en La Noria, principalmente porque la Liga BBVA MX le permitió al Club América regresar al inmueble. Sin embargo, La Máquina recibió otra mala noticia, esta vez, por parte de la Concacaf.

La confederación confirmó, mediante su página web, que el América jugará la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions League en el Estadio Banorte. A pesar de que Cruz Azul intentó regresar a Ciudad de México, el equipo de Nicolás Larcamón fue designado para hacer de local en el Estadio Cuauhtémoc. Una noticia que no cayó para nada bien en la Noria, debido a la gran cantidad de kilómetros que deberá recorrer el equipo en abril.

General view Stadium during the 2nd round match between Puebla and Mazatlan FC as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Cuauhtemoc Stadium, on January 13, 2026 in Puebla, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Mudarse a Puebla fue una decisión que no impactó positivamente en Cruz Azul. Además de la gran cantidad de viajes que está realizando el equipo, también ha sufrido una reducción en la cantidad de asistentes al estadio. La afición no se plantea salir de CDMX, situación que se traduce en un bajo promedio de público cada vez que La Máquina juega de local en el Cuauhtémoc.

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¿Por qué América regresa al Estadio Banorte y Cruz Azul no?

Diversos reportes indican que Cruz Azul tardó en realizar las gestiones para regresar al Estadio Banorte, las cuales comenzaron hace pocas semanas. Por otro lado, el América realizó la solicitud en diciembre del año pasado, por lo que consiguió regresar a Ciudad de México con anterioridad.

Aerial View Banorte stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Brandon/Brandon

Cruz Azul intentará jugar en el Estadio Banorte lo antes posible

Los juegos ante Pachuca y los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 se llevarán a cabo en el Cuauhtémoc, pero Cruz Azul intentará regresar al Coloso de Santa Úrsula lo más pronto posible. La intención de la institución cementera es jugar en el Banorte los juegos contra Tijuana, Necaxa, las Semifinales de Concacaf y los Cuartos de Final de Liguilla.

Posterior a ello, será imposible que Cruz Azul haga de local en CDMX ya que la FIFA tomará la posesión del inmueble para realizar los arreglos de cara a la Copa Mundial de la FIFA. Cabe resaltar que La Máquina mantiene contrato vigente con el Estadio Cuauhtémoc hasta el final de la temporada, por lo que debería pagar una indemnización para poder salir de allí con anterioridad.

