Rayados de Monterrey perdió mucho dinero con él y hoy se lesiona de gravedad en el partido más importante
Monterrey desembolsó más de 13 millones de euros en su fichaje, pero solo recuperó poco más de 1 millón por su venta y hoy flaquea en el superclásico argentino
Rayados de Monterrey se caracteriza por ser un equipo comprador y que gasta millones de dólares en cada ventana de fichajes. Sin embargo, un negocio que no salió para nada bien fue el de Maximiliano Meza, futbolista argentino que fue comprado por 13,1 millones de euros en el año 2019 y que fue vendido en solamente 1,8 millones de euros en 2024 tras su reciente llegada a River Plate, equipo que perdió el superclásico del futbol argentino .
La nueva lesión de Maxi Meza durante el superclásico frente a Boca Juniors
El exMonterrey se cayó al césped en el minuto 30 de partido luego de resbalarse y sintió una molestia en su rodilla izquierda. Los gestos del jugador y de sus compañeros indicaban una lesión muy grave, por lo que no pudo continuar y fue reemplazado de forma inmediata . Lo cierto es que Meza fue uno de los pocos jugadores regulares de River dentro del campo, por lo que su salida significó un duro golpe para su equipo que terminó siendo derrotado por Boca.
De acuerdo a la información que compartió el periodista Juan Patricio Balbi, encargado de cubrir el día a día del equipo argentino, Maxi Meza sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. En este contexto, el exRayados será operado en los próximos días y tendrá unos 3 meses de recuperación. Es decir, se perderá lo que resta de la temporada en Argentina y, posiblemente, el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina.
Maxi Meza sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.
Será operado en los próximos días y tendrá unos 3 meses de recuperación.

Maxi Meza ha luchado con las lesiones durante todo el 2025
El futbolista con pasado regio no pudo demostrar su mejor nivel en este 2025 debido a las reiteradas lesiones. A lo largo de todo el año, apenas pudo disputar 24 partidos repartidos en 1240 minutos. Meza suma 3 goles y 2 asistencias desde el comienzo de la temporada en Argentina y, en el presente torneo, apenas pudo jugar 4 partidos. Ahora, una vez más lesionado, terminará el 2025 sin protagonismo dentro de un terreno de juego.
Así se retiró Maxi Meza.
Este lunes se realizará estudios por la molestia en la rodilla izquierda.
En julio se operó del tendón rotuliano de esa rodilla y el panorama no es alentador.
Los títulos que consiguió Maxi Meza jugando para Monterrey
Meza jugó más de 5 años en Rayados y consiguió ganar una buena cantidad de títulos. El argentino fue campeón a nivel local de la Liga BBVA MX en el 2019 (Apertura) y ganó la Copa BBVA MX en 2020. En el plano internacional, logró levantar la Liga de Campeones de la CONCACAF en dos ocasiones: una en 2019 y otra en 2021.