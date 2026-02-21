Rayados de Monterrey tiene a su delantero estrella en categorías menores: fue MVP en torneo internacional

Rayados sufrió en ataque con la pérdida de Germán Berterame, por lo que fichó a un jugador probado en la Liga BBVA MX como lo es Djuka. No conformes con ello, la directiva ha sondeado a otros grandes como Giorgos Giakoumakis y Jonathan Rodríguez, que está sin equipo después de rescindir su contrato en la MLS. No obstante, Monterrey tiene en sus categorías menores a su próximo gran delantero.

Romualdo “Rumy” Aguirre es el nombre de la próxima estrella del conjunto regio, ya que fue nombrado MVP de la Copa Internacional de las Fuerzas Básicas Snow Bowl al ser clave para que Rayados Sub-15 saliera campeón en el torneo que se disputó en Filadelfia, Estados Unidos. Conoce quién es la nueva Hormiga González que Chivas tiene en una categoría menor.

Rummy Aguirre fue nombrado MVP de torneo internacional al marcar diferencia con sus goles.|Tuzos Cantera Saltillo

Aguirre aportó a los suyos con goles en la categoría 2011 e incluso se hizo presente en el marcador en la Gran Final, en la que Monterrey derrotó 4-3 a Manchester United. Rummy fue quien marcó 2 de los 4 tantos de la tarde.

Cabe mencionar que Rayados tuvo un torneo casi perfecto, pues venció a Chicago Fire y Philadelphia Union, aunque empató a 2 goles con el Newcastle United. El único descalabro del equipo mexicano fue ante Borussia Dortmund por marcador de 4-2.

Rummy Aguirre, orgullo de Coahuila

Rummy es oriundo de Saltillo, Coahuila, y nació en 2011. Inició su andar en el futbol en la cantera de los Tuzos del Pachuca, hasta que dio el salto grande a Rayados. No obstante, su antiguo equipo lo recordó y felicitó por el gran logro.

“El esfuerzo de hoy es la victoria de mañana. Orgullo Canterano, Romualdo Aguirre; Fuerzas Básicas de Rayados de Monterrey Sub-15”, publicó Tuzos Cantera Saltillo en sus redes sociales, junto a fotografías del MVP cuando todavía era un niño.