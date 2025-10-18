En Rayados aún no se le da y esto tardó Anthony Martial en marcar su primer gol con Manchester United

Anthony Martial llegó como refuerzo estrella a la Liga BBVA MX tras un silencioso paso por el AEK Atenas de Grecia. Con experiencia en clubes de renombre como Manchester United, AS Mónaco, Sevilla, entre otros, el francés generó mucha expectativa con su fichaje por Rayados de Monterrey. Sin embargo, aún no ha podido marcar ni asistir en sus primeros partidos y esto ha generado muchas críticas .

Con Manchester United, la historia fue distinta. Martial debutó el 12 de septiembre de 2015 en el clásico ante Liverpool por Premier League. El delantero ingresó desde el banco de suplentes en el minuto 65 y, al minuto 86, recibió un balón de Ashley Young. Eludió a Martin Škrtel y a Nathaniel Clyne para estampar su primera conquista en Inglaterra en su primer partido.

A Martial le bastaron solamente 21 minutos para marcar su primer gol con los Red Devils y hoy, en Rayados, la historia parece ir más lenta. De todos modos, el pasaje del francés por Manchester no fue el esperado: jugó un total de 317 partidos y logró anotar 90 goles y repartir 54 asistencias. Si bien los números pueden parecer aceptables, estaba lejos de su proyección, pues su contrato tenía una bonificación por si ganaba el Balón de Oro.

Martial tuvo su debut en México en el duelo ante América por la novena jornada del Apertura 2025, donde apenas jugó un minuto. Sin embargo, comenzó a tener mayor rodaje en los siguientes partidos. Ingresó desde el banco en los duelos ante Toluca y Tijuana, y fue titular en la victoria de Monterrey ante Santos Laguna por la mínima.

En total, disputó 163 minutos en la Liga BBVA MX sin registrar goles ni asistencias. Ahora, Martial podría volver a tener presencia en el juego ante Pumas que se jugará este sábado 18 de octubre a las 19:00 horas (Ciudad de México) en el marco de la jornada 13 del Apertura 2025.