Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi: pelea completa en la cartelera de México vs El Mundo (VIDEO)
Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi: disfruta de la pelea completa que terminó en tan solos 2 rounds y el ganador fue por la vía del nocaut
El japonés Reito Tsutsumi logró ganar su pelea por la vía del nocaut ante Raymundo Rojas en el segundo round. El mexicano sufrió dos caídas en el segundo asalto pero tras recibir fuertes golpes, el referi prefirió parar la pelea al ver al mexicano noqueado y sin respuesta.