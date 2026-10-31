Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi: termina la pelea en el Round 2, Tsutsumi noquea a al mexicano
Tsutsumi se lleva la victoria al noquear a Raymundo Roja en el segundo round, el mexicano tuvo dos caidas, intentó seguir pero unos segundos después pararon la pelea
El japonés Reito Tsutsumi logró ganar su pelea por la vía del nocaut ante Raymundo Rojas en el segundo round. Tsutsumi impuso condiciones desee el inicio al tirar fuertes golpes de poder que resintió el mexicano pues en el segundo asalto terminó teniendo dos caídas. Rojas intentó seguir pero segundos después de su segunda caida, recibió varios golpes potentes del japonés y el referi prefirió para la pelea al verlo noqueado.