Rayo eléctrico interrumpe partida de golf

El club de golf, Topgolf, ha mostrado como sus cámaras de video registraron el momento exacto en el que una bola lanzada por un joven golfista es golpeada por un rayo en medio de una tormenta eléctrica.

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Golf con energía

La pelota fue del jugador amateur, Tomás Enrique Gómez, quien visitaba junto con sus hermanos y sus amigos el club de golf, Topgolf, ubicado en San Antonio Texas, Estados Unidos. Vieron cómo esta jugada desarrolló una velocidad de más de 140 kilómetros por hora antes de ser alcanzada en pleno vuelo.

Enrique Gómez de 18 años de edad aseguró que simplemente estaba feliz de que el rayo eléctrico en medio de la tormenta golpeara la pelota, y no a él.

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Recuerda, se puede jugar al golf con lluvia ligera, pero se tiene que dejar de jugar si hay una tormenta con rayos, en ese caso se tiene que suspender la partida y refugiarse en la casa club o cualquier lugar seguro, nunca debajo de un árbol. Tu seguridad es primero, si la tormenta con aparato eléctrico te sorprende en el campo de golf, es aconsejable dejar el material, refugiarse y volver luego a recogerlo.

La lluvia multiplica por dos las dificultades propias del juego, por eso es fundamental mantener la calma y procurar jugar con el máximo temple y cuidado.

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Paciencia y método son palabras que toman protagonismo los días de lluvia, el campo mojado es siempre más lento que el seco, lo que permitirá realizar golpes más arriesgados, atacando la bandera directamente.

Llevar guantes de repuesto, un traje impermeable y una buena toalla con la cual poder secar el grip son fundamentales y sobre todo disfrutar al máximo del golf.

Jugar golf bajo la lluvia es algo que, sobre todo, en los países anglosajones y en el norte de Europa es muy normal. Lo raro para ellos es jugar con sol y buen clima.

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