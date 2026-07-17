Polémica decisión de Rayados al registrar a Esteban Andrada y dejar fuera a este jugador

Tal vez la primera gran polémica decisión de Matías Almeyda se acaba de dar con la elección de sus arqueros. Ya hechos los registros del primer equipo para enfrentar el Apertura 2026, los Rayados indicaron que Esteban Andrada sí será elegido como parte del equipo profesional… mientras que Santiago Mele será uno de los sacrificados para el acomodo de piezas en esta parte final del mercado de transferencias.

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¿Por qué Rayados no quiso a Santiago Mele?

Fue en junio de 2025 que los Rayados de Monterrey anunciaron la incorporación de un arquero uruguayo, proveniente del Junior de Barranquilla. En una etapa donde se dudaba mucho del desempeño de Esteban Andrada, la directiva apostó por el arquero de Montevideo. Sin embargo, no logró la consolidación y aunque fue mundialista con Uruguay… la elección para este cierre de 2026 fue por el argentino.

Ante eso, las redes sociales se han manifestado y unos indicaron que el trato para el portero de Sudamérica fue injusto. Muchos dictan que no recibió las oportunidades necesarias, aunque en el año que estuvo se registran 20 participaciones en partidos oficiales, recibió 31 goles y mantuvo 5 juegos el arco imbatido.

¿Esteban Andrada podrá jugar el inicio del Apertura 2026?

Ahora, todo indica que tras lo visto por el cuerpo técnico en la pretemporada, se eligió a Esteban Andrada por sus capacidades futbolísticas. Sin embargo, se debe recordar que el argentino tiene una sanción que debe cumplir en su club, pese a que el altercado ocurrió en España. El veterano arquero debe cumplir todavía 8 de esos juegos de suspensión (13 en total) que le dieron en el balompié ibérico.

@lancedigital 🚨 PUNIDO! 🚨 Esteban Andrada, goleiro do Real Zaragoza, protagonizou um lance muito infeliz no fim de semana ao socar o rosto do jogador adversário Jorge Pulido, do Huesca. Por conta dessa agressão, o atleta foi suspenso por 13 jogos na segunda divisão espanhola e não atuará mais no restante da temporada. 😱 Merecido? #Redes7 ♬ som original - Lance!

Eso significa que por ese golpe tan polémico que le dio a un compañero de profesión, La Sabandija no jugaría al menos medio torneo con Rayados. Pero la directiva vería la posibilidad de que los encuentros de Leagues Cup sirvan como encuentros que ayuden a aminorar la carga que recaería completamente en duelos de Liga BBVA MX. En ese sentido, Luis Cárdenas sería el encargado de iniciar con La Pandilla este Apertura 2026.