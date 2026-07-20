Matías Almeyda y Rayados PIERDEN a su portero en medio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX

La era de Matías Almeyda con los Rayados de Monterrey comenzó de la mejor manera con un triunfo sobre Santos Laguna en la primera jornada del Apertura 2026, pero ahora pierden a su portero a días de jugar su segundo partido en el torneo de la Liga BBVA MX.

Santiago Mele, portero uruguayo de Rayados, se va a Colo-Colo de Chile en calidad de préstamo por un año sin opción a compra por lo que el futbolista seguirá siendo propiedad del equipo mexicano. La partida de Mele, quién viene de formar parte de la selección celeste que jugó en laCopa Mundial de la FIFA 2026™, se da porque Fernando Ortiz, quien fuera el estratega de Monterrey de 2023 a 2024, es el estratega de los “Albos” y lo pidió expresamente para reforzar su portería.

Mele es un portero con amplia experiencia pese a solo tener 28 años. El nacido en Montevideo se formó en el CA Fénix de Uruguay después migró a Turquía con el Osmanlispor FK. Durante su estancia en Europa pasó por el Ankaragucu y el Lleida Esportiu de España.

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Después de unos meses sin equipo, regresó a Sudamérica en 2020 para jugar con el Plaza Colonia y después tuvo cesión al Unión de Argentina y al Junio FC de Colombia. Estos últimos lo compraron en 2024 y un año y medio después lo mandaron a Monterrey por tres millones de euros.

¿Qué porteros tiene Monterrey tras la salida de Santiago Mele?

Por ahora, rayados cuenta con tres porteros dentro de la plantilla y el titular es Luis “El Mochis” Cárdenas, quien jugó contra Santos Laguna en la Jornada 1. Los otros dos porteros son el veterano Esteban Andrada, quien estuvo a préstamo con el Real Zaragoza el torneo pasado, y César Ramos, un joven de 24 años que pasó el último curso con los Rojinegros del Atlás.