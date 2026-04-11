El Grande Americano, figura de la AAA y WWE, reacciona a nueva canción en su honor

Uno de los puntos más altos que ha traído la compra de la AAA por parte de la WWE guarda estrecha relación con el impacto que El Grande Americano ha tenido, sobre todo, en la República Mexicana a través de aficionados que lo han convertido en un auténtico ídolo nacional.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El Grande Americano, luchador personificado por Ludwig Kaiser, ha logrado trascender las fronteras y, hoy por hoy, es el técnico más popular y querido que existe en el país. Por tal motivo, era de esperarse que reaccionara a una canción que un grupo azteca hizo para él.

¿Cómo reaccionó El Grande Americano a la nueva canción en su honor?

Fue hace unos días cuando distintos usuarios en redes confirmaron que el grupo mexicano Noah Club lanzó una canción llamada “Grande Mexicano”, la cual hace referencia al impacto que el luchador alemán ha tenido desde que se presentó por primera vez en AAA.

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Ante tal situación, y aprovechando el impacto que ha ganado en las redes sociales, El Grande Americano decidió responder a esta melodía a través de un sentido mensaje en el que refleja el cariño que siente por México, así como los aficionados que lo han arropado desde su primera estadía en el país.

“Trato de decirlo seguido, pero la neta no hay palabras para lo que siento en momentos así. Ustedes, mi gente, me han regalado recuerdos que no se olvidan en estos últimos meses. Gracias por cada segundo, por cada grito, por cada momento. Esto apenas comienza, los quiero mucho paisanos”, escribió la figura de la WWE.

¿Cuáles son los planes a futuro para El Grande Americano?

Después de haber ganado la espada al Rey De Reyes, el Grande Americano se convirtió en el contendiente número 1 al Megacampeonato de la AAA frente a Dominik Mysterio; sin embargo, también mantiene una intensa rivalidad en México y Estados Unidos con El Original Grande Americano.