OFICIAL: El Real Madrid ficha a Bernardo Silva en pleno Mundial 2026

El Real Madrid volvió a sacudir el mercado de fichajes y lo hizo en plena actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El club merengue hizo oficial la incorporación de Bernardo Silva, mediocampista portugués que llega procedente del Manchester City tras finalizar su contrato con el conjunto inglés.

La operación se confirmó mientras el futbolista se encuentra concentrado con la Selección de Portugal, que disputa la Copa Mundial de la FIFA™ en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, el conjunto blanco suma a uno de los jugadores más experimentados del futbol europeo para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Bernardo Silva firmó contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, y llega al Real Madrid como agente libre. Su fichaje representa un movimiento de alto impacto para el club español, que incorpora talento, experiencia y jerarquía sin pagar una cifra de traspaso.

Bernardo Silva deja el Manchester City tras una etapa histórica

El arribo de Bernardo Silva al Real Madrid marca el final de una era en el Manchester City. El portugués llegó al club inglés en 2017, procedente del Mónaco, y se convirtió en una pieza clave durante el ciclo más exitoso de la institución.

Durante nueve temporadas, el mediocampista disputó 460 partidos con el City y conquistó múltiples títulos, entre ellos seis Premier League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga y una Champions League. Bajo el mando de Pep Guardiola, Bernardo se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del equipo por su inteligencia táctica, despliegue físico y capacidad para jugar en distintas zonas del campo.

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Su salida ya había sido anunciada meses atrás, por lo que el Real Madrid aprovechó la oportunidad de mercado para quedarse con un jugador de primer nivel sin necesidad de negociar un traspaso con el conjunto inglés.

¿Por qué el Real Madrid fichó a Bernardo Silva?

La llegada de Bernardo Silva responde a una necesidad concreta del Real Madrid: sumar un futbolista capaz de aportar control, experiencia y variantes en el mediocampo. A sus 31 años, el portugués todavía conserva una lectura de juego privilegiada y puede desempeñarse como interior, mediapunta o extremo por derecha.

Bernardo Silva es el segundo fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-27|Crédito: @BernardoCSilva / X

El fichaje también se da en un contexto de renovación para el conjunto blanco, que busca recuperar protagonismo después de una temporada 2025-26 sin los resultados esperados. La incorporación de Bernardo le permite al cuerpo técnico contar con un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel y con recorrido en instancias decisivas.

Además, su perfil encaja con la exigencia del Real Madrid: un futbolista técnico, competitivo y con experiencia en vestidores de élite. No llega como una promesa, sino como un jugador probado en la Premier League, la Champions League y la Selección de Portugal.

De esta manera, Bernardo Silva se suma a los fichajes de Marc Cucurella y el entrenador José Mourinho, quienes también ya fueron anunciados por la institución para afrontar la temporada 2026-27.