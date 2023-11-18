Los favoritos para ganar la Champions League 2023/24

La Champions League vive una edición más, en donde en este momento, los equipos se enfrentan en la Fase de Grupos para determinar que clubes avanzan a los Octavos de Final.

A pesar que aún faltan algunos partidos por disputarse, hay algunos equipos que han mostrado un nivel superior al resto y que buscarán consagrarse como los campeones de la Champions League 2023-2024.

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Los favoritos para ganar esta edición

A falta de dos partidos de disputarse en la Fase de Grupos y las rondas eliminatorias, el Real Madrid, Manchester City y Bayern Munich, se perfilan para ser los principales equipos que optan al título más prestigioso de clubes del mundo.

Estos tres equipos, ya saben que estarán en las eliminatorias de la Champions, luego de arrasar en sus respectivos grupos de la primera fase, estos tres, por momento de forma, historia y plantillas se sitúan como los favoritos al título.

El Manchester City, actual rey del torneo sigue siendo uno de los más dominantes tanto en su torneo local, la Premier League, y en la Champions, cuenta con una plantilla de lujo; el paso delante de Julián Álvarez, la llegada a la defensa de Josko Gvaridol y la continuidad del incesante Erling Haaland son sus mayores argumentos para estar en dicha privilegiada posición y tener la posibilidad de hacer historia y conseguir el bicampeonato, de acuerdo con las casas de apuestas.

Otra de las estadísticas que tiene a su favor, es que en la temporada pasada, los mismo ingleses, se encargaron de dejar fuera al Bayern Munich en los Cuartos de Final y al Real Madrid en las Semifinales.

El Bayern Munich no se queda atrás, y ahora con su nueva contratación de Harry Kane, les ha devuelto la ilusión de pugnar por un título que han levantado en seis ocaciones, la última en 2020. Con Thomas Tuchel en su banquillo, parece que ahora si que regresan a las posiciones predilectas para optar a la corona continental.

Finalmente, pero no menos importante, aparece el mismo de todas las ediciones, al que se considera el 'rey' de dicha competición, el Real Madrid, pues cuenta con una plantilla rejuvenecida que ha sabido donde fichar para mejorar su equipo sin perder años de competitividad. El aterrizaje de Jude Bellingham en el conjunto blanco ha disparado de nuevo al conjunto merengue, un equipo que sabe lo que nadie más, que es ganar 14 veces la Champions League y tres veces consecutivas.

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