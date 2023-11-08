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Fútbol

La Real Sociedad DESTRUYE al Benfica | Champions League

La Real Sociedad se impone a un Benfica que no pudo hacer mucho ante un estadio lleno alentando a su equipo en la Fecha 4 de la Champions League

Real Sociedad gana Benfica
|@LigadeCampeones

Escrito por: Luis Salazar

La Real Sociedad es una de las sorpresas que han dejado la Champions League con el paso de cuatro jornadas, pues lidera y aplasta a sus rivales.

En esta ocasión, un Benfica que no supo como defenderse, fue víctima de una Real Sociedad inspirada con su gente en el Reale Arena.

A falta del partido del Inter de Milán frente al Salzburgo, el conjunto español, es el líder en solitario con 10 unidades tras el partido en donde anotó tres goles y encajó tan solo uno.

Con este resultado la Real Sociedad da un paso firme y es candidato serio para terminar la fase de grupos como líder y evitar a los primeros de otros grupos.

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Cobertura EN VIVO

Min49: ¡GOL! Sensacional jugada de Nicolas Otamendi, que asiste a Rafa Silva (Benfica) y este bate a Alex Remiro con un brillante disparo por la esquina inferior izquierda. 3:1.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Min15: Tras un barullo en el área, el balón le llega a Mikel Merino (Real Sociedad), que anota con el cuerpo fácilmente y pone el 3:0.

Min11: ¡Gool! Error defensivo monumental que no desaprovecha Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) para anotar desde cerca. 2:0.

Min06: ¡GOOOOOOOOOL! ¡El balón acaba en el fondo de la red y Mikel Merino (Real Sociedad) ha sido el goleador!

La Real Sociedad venció al Benfica en el único partido que se tiene registro entre estos dos en un partido de la UEFA Champions League en donde los españoles se llevaron al victoria 1-0 con gol de Brais Méndez.

El equipo dirigido por Imanol Alguacil Barrenetxea está invicto en esta temporada en la Champions, ganando sus dos últimos partidos y un empate al principio. Si logra ganar este compromiso, igualará su mayor racha de victorias en la Copa de Europa/UEFA Champions League registrada entre septiembre-octubre de 19822 (3).

La Real Sociedad buscará su primera victoria en casa en la Champions desde septiembre de 2003, en el que fuera su primer partido en la competición. Desde entonces no ha ganado en siete partidos como local (4E y 3D).

Ahora, puede ser el turno del Benfica, que ha evitado la derrota en las últimas tres ocasiones que jugó contra equipos españoles fuera de casa, empatando 0-0 contra el Barcelona en diciembre de 2012 y noviembre de 2021 junto con victoria por 2-1 contra el Atlético de Madrid en septiembre 2015.

El equipo portugués solo ha perdido uno de sus nueve partidos fuera de casa en la Champions con un saldo de 4 victorias y 4 empates, esa derrota fue en su vista más reciente ante el Inter de Milán al perder 1-0

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