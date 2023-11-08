Unión Berlín saca punto histórico de Napoli

Con un empate ante el Napoli (1-1) en la casa de Diego Armando Maradona, gracias al tanto de Fofana en la segunda mitad que anuló el inicial de Politano, el Unión Berlín estrenó su casillero de puntos en la Champions League en un partido histórico para los alemanes que acabó con el pleno de derrotas con el que llegó a la Ciudad del Vesubio en esta competición y las 12 derrotas seguidas en su cuenta general entre todas las competiciones.

Cuatro jornadas tuvo que esperar el nuevo integrante de la 'Champions', colista del grupo, para regalar a su afición un histórico resultado que alivia ligeramente la situación de un equipo que no gana desde agosto y que ocupa puestos de descenso. El primer punto en Champions League de su historia, ante todo un campeón del 'Scudetto' que, pese a intentarlo hasta el final, sufrió con las contras de los berlineses para mantener el resultado.

Fue superior el equipo del Napoli en los primeros 45 minutos y gozó de más ocasiones gol. Mario Rui por el perfil zurdo cambió de trayectoria tras el ligero toque de la zaga alemana y acabó, de manera inesperada, golpeando en la cara de Politano para abrir el marcador ante la atónita mirada de los presentes. Una recompensa merecida pero que relajó al equipo napolitano en los minutos finales del primer tiempo en los que el Unión Berlín avisó con un disparo de falta de Juranovic que se estrelló en el palo.

Una amenaza que tornó en realidad poco después, nada más salir de vestuarios con un gol que señaló las debilidades de los de casa, permitiendo una contra clara que condujo Fofana, velocísimo por el perfil diestro. El delantero costamarfileño cedió a su compañero Becker en la frontal, que definió de primeras y se topó con Meret, dejando un rechace que cayó manso a Fofana, certero en la definición con el meta casi vencido para poner un empate a uno especial para el equipo germano.

TERMINA EL ENCUENTRO

Minuto 52: ¡GOOOOOL! David Datro Fofana (Unión Berlín) aprovecha un rebote en el área y marca por el centro de la meta.

¡INICIA LA SEGUNDA PARTE DEL ENCUENTRO!

|REUTERS

MEDIO TIEMPO

Minuto 38: ¡GOOOOOL! Matteo Politano (Napoli) logra rematar con el cuerpo dentro del área y anota poniendo el 1:0 en el marcador.

Minuto 30: ¡Gol! Frank Anguissa (Napoli) no falla y bate al portero con un buen disparo, pero el VAR lo invalida por una falta.

Minuto 24: Natan (Napoli) llega a un centro en el área pequeña y remata de cabeza al poste izquierdo.

¡COMIENZA EL PARTIDO EN LA CANCHA DEL DIEGO ARMANDO MARADONA!

Alineaciones Napoli vs Unión Berlín

El Napoli, actual poseedor del Scudetto, está haciendo sentir su presencia en el escenario europeo una vez más, ocupando el segundo lugar en el Grupo C de la Champions League con dos victorias. Está a tres puntos del Real Madrid, el club más laureado de la competición, aventaja al Braga por el mismo margen y tratará de mantener sin puntos a su próximo rival, el Unión Berlín, tras haberlo vencido por 1-0 en la última jornada.

Ese resultado amplió la ya impresionante historia de "Gli Azzurri" en la fase de grupos de la Champions, que ahora presenta solo tres derrotas en sus últimos 21 partidos de este tipo (G12, E6). Con un historial tan sólido, la presión recae sobre el entrenador Rudi García para lograr la cuarta victoria consecutiva del club con la portería imbatida contra rivales alemanes, y hacerlo sin duda ayudaría a que el Napoli se acerque a los octavos de final, algo que los medios italianos dicen que es una condición del contrato de García.

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Superar a los cuartofinalistas de la temporada pasada en su estadio nunca es una tarea fácil para ningún club visitante, más aún para un Unión Berlín que fue uno de los tres equipos que perdió cada uno de sus primeros tres compromisos en esta fase de grupos. Las cosas continuaron su precario ritmo el fin de semana, cuando sufrió su duodécima derrota oficial consecutiva, un récord del club, al perder 3-0 ante el Eintracht Frankfurt.

Jugadores a seguir Napoli vs Unión Berlín

Giacomo Raspadori se encuentra actualmente en una racha goleadora de tres partidos que comenzó cuando estos equipos se enfrentaron el mes pasado, extendiendo su racha invicta a nueve partidos en todas las competiciones cuando anota con la camiseta del Napoli (G7, E2). Unión puede confiar en la experiencia de Robin Gosens, quien no es ajeno al Napoli dado su tiempo jugando en Italia, con solo dos de sus últimas seis visitas a dicho rival terminando en derrota (G2, E2).