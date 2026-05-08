Rechazó a México pese a nacer en el país y ahora busca naturalizarse para jugar el mundial con otra selección

En los últimos años se han dado casos de futbolistas que rechazan a México para jugar con la selección de otra nación; los más recientes son los de Marcelo Flores con Canadá y Alejandro Zendejas con Estados Unidos, que probablemente se quedó sin ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, hay un arquero que está en la espera de naturalizarse y hacer lo propio con Costa Rica.

Antonny Monreal es el jugador que nació en Noria de Ángeles, Zacatecas, pero ahora está en espera de obtener su nacionalización costarricense y representar al país en la próxima justa mundialista, según ESPN. El arquero es canterano de Pachuca, pero al no tener cabida se marchó al extranjero, como lo hizo Teun Wilke, quien fracasó en Colombia y ahora regresará a Chivas.

Antonny Monreal surgió en Pachuca y jugó para Mineros, pero ahora quiere representar a Costa Rica.|@antonny.monreal1

La trayectoria de Antonny Monreal, jugador que rechazó a México

El futbolista de 31 años comenzó su carrera en la cantera de Pachuca, donde fue instruido por uno de los mejores arqueros que han llegado a México, Miguel Calero. El zacatecano llegó hasta el primer equipo, pero nunca pudo debutar en Primera División.

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Ante la falta de oportunidades, se marchó a su tierra natal para jugar con los Mineros de Zacatecas, que en ese tiempo era filial de los Tuzos. Con la vino tinto, permaneció 5 años y estuvo a punto de conseguir un ascenso, pero su equipo perdió la final ante Necaxa.

Monreal tuvo una oferta de Guatemala, pero decidió quedarse en México, en espera de cumplir su sueño de debutar en Primera División, pero ante la falta de oportunidades se marchó a Costa Rica en verano de 2021 para jugar con el Grecia.

A casi 5 años de distancia, Antonny espera recibir su nacionalización en diciembre de este 2026, mientras demuestra su calidad bajo los 3 postes con el conjunto de Liberia, al que llegó desde principios de 2025.