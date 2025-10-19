Recibió la peor humillación internacional y ahora tiene grandes posibilidades al título de la Liga BBVA MX

Al inicio del proyecto de Nicolás Larcamón con el Cruz Azul, el panorama no apuntaba muy bien. El comienzo del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX fue muy trompicado; posteriormente, la peor goleada en la historia del club en planos internacionales agudizó el momento, pero ahora es sublíder de la general y uno de los firmes candidatos al título del campeonato local.

Nicolás Larcamón hizo ver al peor América de los últimos años. El triunfo de La Máquina sobre las Águilas los tiene peleando el liderato general ante el Toluca, y la derrota de 7-0 ante el Seattle Sounders en la Leagues Cup al inicio de la temporada quedó solamente en un mal recuerdo.

Club de Futbol Cruz Azul Nicolás Larcamón menosprecio a Chivas y Pumas al no incluirlo entre los favoritos para ganar el Apertura 2025

Cruz Azul acumula 28 unidades, solamente tres por debajo del Toluca, que es el líder de la competencia. La Máquina ha ganado ocho partidos, cuatro empates y una derrota. El duelo de la jornada doble ante el Necaxa le podría asegurar su boleto a la Liguilla y hasta su pase directo a los cuartos de final de la competencia.

Te puede interesar:



Nicolás Larcamón aclara ausencias de Mier y Ditta

El timonel argentino del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, reconoció que las ausencias de Kevin Mier y Willer Ditta en el 11 titular ante el América fueron porque llegaron tarde a la concentración tras la Fecha FIFA, y eso provocó que no los tomara en cuenta. Sin decir que fue un castigo, se pudo entender que debían respetar los tiempos del equipo.

“Se confiaron, perdieron el vuelo y se perdieron dos de los tres entrenamientos de la semana; no fue una medida disciplinaria, sino una manera coherente de actuar para la confianza que tengo en todo el equipo. Kevin y Willer llevan mucho tiempo en el equipo, por lo que solo fue por este partido. Confío totalmente en ellos, más allá del error que cometieron al retrasarse en su regreso, pero insisto, no fue una medida disciplinaria”, dijo el estratega al término del juego.