El récord que nadie esperaba que Gabriel Milito lograra en Chivas en medio de los rumores de salida

Mientras continúan las versiones sobre un supuesto interés de River Plate, Gabriel Milito sigue enfocado en Chivas, donde lo blindaron. Más allá de los rumores, el entrenador argentino alcanzó una marca que refleja la estabilidad que ha conseguido el proyecto rojiblanco en una etapa donde la continuidad de los técnicos había sido poco frecuente.

Con 436 días al frente del equipo, Milito se convirtió en el entrenador con mayor permanencia en Chivas desde la salida de Matías Almeyda —de quien se copió Gabriel— en 2018. El estratega argentino también acumula 46 partidos dirigidos y ya superó los ciclos de todos sus antecesores en ese periodo.

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¿Qué récord consiguió Gabriel Milito en Chivas?

La principal marca de Milito es haber alcanzado la mayor continuidad en el banquillo rojiblanco durante los últimos 8 años. Ningún director técnico que llegó después de Almeyda logró mantenerse tanto tiempo en el cargo.

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Antes de Milito, el proceso más largo correspondía a Veljko Paunović, con 409 días. Víctor Manuel Vucetich también tuvo un ciclo extenso de 402 días, mientras que Fernando Gago apenas permaneció 283 días al frente del primer equipo.

|Crédito: Instagram/@chivas

Gabriel Milito superó una larga lista de entrenadores

Desde la salida de Almeyda, Chivas pasó por varios proyectos. José Cardozo, Tomás Boy, Luis Fernando Tena, Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena, Paunović, Gago, Arturo Ortega, Óscar García y Gerardo Espinoza ocuparon el banquillo.

Sin embargo, ninguno logró llegar al tiempo de la permanencia que lleva Milito ahora. Esa continuidad también le permitió consolidar un proyecto deportivo que sigue vigente pese a las especulaciones surgidas durante las últimas semanas.

|Instagram: Liga BBVA MX

Matías Almeyda todavía conserva la marca histórica

Aunque Milito ya lidera la etapa posterior a Almeyda, el histórico registro del “Pelado” continúa lejos. El actual entrenador de Rayados dirigió a Chivas durante mil 19 días entre 2015 y 2018, periodo en el que disputó 147 partidos y ganó títulos.

Por ahora, Gabriel Milito todavía está a considerable distancia de esa cifra. No obstante, ya consiguió una marca importante para el Guadalajara reciente: convertirse en el entrenador con mayor estabilidad desde la salida de Almeyda. Además, dejó de lado cualquier rumor de salida.

