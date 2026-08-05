La trampa que hizo Matías Almeyda en Rayados y Gabriel Milito copió en Chivas

Una práctica administrativa detectada en Rayados de Monterrey abrió un nuevo debate en la Liga BBVA MX durante el Apertura 2026. La situación surgió tras conocerse la forma en que fue registrado Erik Lamela en el cuerpo técnico de Matías Almeyda y, posteriormente, aparecieron versiones que apuntan a un caso similar en Chivas.

El primer caso involucró a Lamela, quien fue registrado (ya quitado) como utilero pese a desempeñar funciones de auxiliar técnico. De acuerdo con los reportes, el exfutbolista argentino aún no cuenta con el carnet de entrenador requerido para ocupar oficialmente un lugar en el banquillo, motivo por el que “La Pandilla” utilizó esa vía administrativa.

¿Qué ocurrió con Chivas y Gabriel Milito?

Según información trascendida, en Chivas existiría una situación similar. El reporte señala que el “Rebaño Sagrado” registró como utileros a Juan Manuel Cortés y Patricio Morales, aunque ambos desempeñarían funciones del cuerpo técnico de Gabriel Milito.

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Siempre de acuerdo con esas versiones, Cortés trabajaría como analista de video, mientras que Morales formaría parte del equipo como psicólogo deportivo. Hasta el momento, Chivas no ha emitido una postura oficial sobre esta situación.

Crédito: Mexsport

Los colaboradores de Gabriel Milito sí estuvieron en el banquillo

Durante las primeras jornadas del Apertura 2026, Juan Manuel Cortés apareció en el área técnica en los encuentros frente a Toluca y FC Juárez. Su presencia coincidió con la suspensión del auxiliar Leandro Ávila, quien posteriormente volvió a ocupar su lugar en el partido contra Puebla.

Por su parte, Patricio Morales ha estado presente en los tres compromisos que Chivas disputó en el torneo. Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial de la Liga MX sobre el Guadalajara.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

La Liga MX ya actuó en el caso de Rayados

Después de que el tema tomara fuerza, la Liga MX actualizó los registros oficiales del cuerpo técnico de Rayados y Erik Lamela dejó de aparecer en esa lista. Con ello, el argentino ya no podrá estar en el banquillo junto a Matías Almeyda.

Por ahora, no se ha informado sobre alguna medida relacionada con Chivas. La situación permanece bajo observación, mientras continúan las versiones sobre la forma en que algunos clubes registran a integrantes de sus cuerpos técnicos.

