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Recuerdan a Antonio Peña, en emotiva misa a 10 días de Triplemanía 30
El Lic. Antonio Peña, creador de Lucha Libre AAA, cumplió 16 años de fallecido; fue recordado en una misa en la Ciudad de México, a días de la Triplemanía 30.
El Lic. Antonio Peña cumplió 16 años de fallecido y en su honor, se celebró una misa en la Ciudad de México, encabezada por su hermana, la presidenta de Lucha Libre AAA, Marisela Peña, así como el director de la compañía, Dorian Roldán y un numeroso contingente de luchadores y amigos.
A 10 días de que se efectúe la Triplemanía 30 y se llegue al gran aniversario, en donde el platillo estelar será el duelo máscara contra máscara entre Villano IV y Pentagón Jr. se recordó la obra de Toño Peña, quien imaginó una nueva empresa en el año 1992 y pese a los malos pronósticos, se posicionó como una de las más grandes del mundo.
La misa en honor a Antonio Peña
Fue la tarde del 5 de octubre, cuando amigos y familia de Antonio Peña, así como luchadores y estetas retirados, arribaron a la Parroquia del Purisimo Corazón de María para recordar y celebrar el legado que dejó.
“Quiero agradecer a Antonio Peña, porque fue quien creyó en mí, después de mi padre. Agradezco que por su confianza, ha servido para darle sustento a mi familia, alimento y estudio a mis hijos y haber conocido a muchos compañeros y muchos que ya no están”, comentó El Hijo del Tirantes.
Luchadores y luchadoras subieron al atrio, para colocar una veladora al pie de un cuadro de Antonio Peña, en símbolo de luz, viviéndose un momento emotivo, en el que algunos viejos amigos se quebraron soltando el llanto.
Luchadores que asistieron a la misa a Antonio Peña
A este evento, acudieron los siguientes luchadores:
Lady Shani
Susy Love
Puma King
Chessman
Dave the Clown
Murder Clown
Monster Clown
Psicosis
Heavy Metal
Charly Manson
Sangre Chicana
Arez
Piero
Pepe Tropicazas
Hijo del Tirantes
Sansón
Cuatrero
Forastero
Octagón Jr
Carta Brava
Goya Kong
¿Cuándo y dónde será la Triplemanía 30?
La Triplemanía 30 se celebrará el próximo 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, con ocho contiendas de alto calibre, en la que caerá una máscara y una cabellera.
El evento lo podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con todo lo ocurrido y una cobertura con los resultados.