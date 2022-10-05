Recuerdan a Antonio Peña, en emotiva misa a 10 días de Triplemanía 30

El Lic. Antonio Peña cumplió 16 años de fallecido y en su honor, se celebró una misa en la Ciudad de México, encabezada por su hermana, la presidenta de Lucha Libre AAA, Marisela Peña, así como el director de la compañía, Dorian Roldán y un numeroso contingente de luchadores y amigos.

A 10 días de que se efectúe la Triplemanía 30 y se llegue al gran aniversario, en donde el platillo estelar será el duelo máscara contra máscara entre Villano IV y Pentagón Jr. se recordó la obra de Toño Peña, quien imaginó una nueva empresa en el año 1992 y pese a los malos pronósticos, se posicionó como una de las más grandes del mundo.

La misa en honor a Antonio Peña

Fue la tarde del 5 de octubre, cuando amigos y familia de Antonio Peña, así como luchadores y estetas retirados, arribaron a la Parroquia del Purisimo Corazón de María para recordar y celebrar el legado que dejó.

“Quiero agradecer a Antonio Peña, porque fue quien creyó en mí, después de mi padre. Agradezco que por su confianza, ha servido para darle sustento a mi familia, alimento y estudio a mis hijos y haber conocido a muchos compañeros y muchos que ya no están”, comentó El Hijo del Tirantes.

Luchadores y luchadoras subieron al atrio, para colocar una veladora al pie de un cuadro de Antonio Peña, en símbolo de luz, viviéndose un momento emotivo, en el que algunos viejos amigos se quebraron soltando el llanto.

Luchadores que asistieron a la misa a Antonio Peña

A este evento, acudieron los siguientes luchadores:

Lady Shani

La Hiedra

Susy Love

Puma King

Chessman

Dave the Clown

Murder Clown

Psycho Clown

Monster Clown

Psicosis

Heavy Metal

Charly Manson

Sangre Chicana

Arez

Piero

Pepe Tropicazas

Hijo del Tirantes

Sansón

Cuatrero

Forastero

Octagón Jr

Carta Brava

Goya Kong

¿Cuándo y dónde será la Triplemanía 30?

La Triplemanía 30 se celebrará el próximo 15 de octubre en la Arena Ciudad de México, con ocho contiendas de alto calibre, en la que caerá una máscara y una cabellera.

El evento lo podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con todo lo ocurrido y una cobertura con los resultados.

