¿Recuerdas a José Luis Trejo? Este es su nuevo equipo en la Tercera División
El entrenador regresa al futbol mexicano tras una corta aventura en Guatemala para ahora comandar a un club de la Liga Premier
José Luis Trejo fue presentado como nuevo entrenador del Club Inter Playa del Carmen, club que juega en la Liga Premier; es decir, la Tercera División del futbol mexicano. El técnico de 74 años regresa al país tras un breve paso por el futbol de Guatemala, selección que dirige Luis Fernando Tena y que recientemente recibió una fuerte sanción por parte de la FIFA .
¡Un entrenador grande, para un equipo grande! A partir de hoy, su recorrido en el balompié nacional e internacional, sumará en la lucha por conquistar el título de la Liga Premier. Experiencia probada, resultados visibles", compartió el club en sus redes sociales
Esta es la trayectoria de José Luis Trejo
El nacido en Hidalgo inició su carrera en los banquillos en 1998 al dirigir a Toros Neza, pero su gran oportunidad le llegó 2 años después al dirigir a Cruz Azul. Con la Máquina, Trejo obtuvo un subcampeonato de la Copa Libertadores de 2001 al perder la Gran Final en penales ante Boca Juniors.
José Luis continuó su carrera con los Jaguares de Chiapas, pero tocó la gloria con los Tuzos del Pachuca al conseguir el título del Clausura 2006 de la Liga BBVA MX, su único campeonato en 27 años como entrenador.
Trejo vivió su primera experiencia fuera del país con el Salamanca de España, después con el Real Estelí FC de Nicaragua y recientemente con el Cobán Imperial de Guatemala, donde solo dirigió 5 partidos, para finalmente recaer en el Inter Playa del Carmen. Estos son los clubes a los que ha dirigido durante su carrera.
- Toros Neza
- Jaguares
- Cruz Azul
- Pachuca
- Tigres
- Necaxa
- Morelia
- Tecos
- Puebla
- San Luis
- Pumas
- Salamanca (España)
- Real Estelí (Nicaragua)
- Cobán Imperial (Guatemala).