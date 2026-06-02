Red Dead Redemption 2 hace historia; así entró a la lista de los videojuegos más vendidos

La historia de los videojuegos cuenta con un sinfín de etapas que han hecho de esta industria una de las más importantes de todos los tiempos. Una de las etapas actuales guarda consigo una relación estrecha con la forma en cómo los gamers han modificado sus hábitos de juego, siendo Red Dead Redemption el ejemplo de ello.

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Y es que, mientras Rockstar Games sigue asimilando lo que será el lanzamiento del GTA VI para noviembre de este año, la realidad es que uno de sus videojuegos, Red Dead Redemption 2, acaba de ingresar a la historia de los títulos más vendidos de todos los tiempos. ¿Quieres conocer más sobre esto?

¿Red Dead Redemption 2 es uno de los videojuegos más vendidos en la historia?

Lanzado en el año 2018, la realidad es que Red Dead Redemption 2, después de ocho años de existencia, sigue siendo uno de los más importantes para Take - Two Interactive, al menos eso es lo que se ha dicho en cuanto a ventas totales en relación a otros títulos se refiere.

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Red Dead Redemption 2 is now the 3rd best-selling video game of all time.



1. Minecraft (350 million)

2. GTA V (230 million)

3. Red Dead Redemption 2 (85 million) pic.twitter.com/GrCuX0RrCG — Complex Pop Culture (@ComplexPop) May 22, 2026

Y es que, de acuerdo con el portal 3D Juegos, Red Dead Redemption 2 recientemente superó las 85 millones de unidades vendidas a lo largo del planeta. Estos números lo colocan como el tercer título más vendido en la historia, lo cual ayuda a Rockstar Games a desbancar en el podio a Wii Sports.

Con ello, Red Dead Redemption 2 se sitúa solamente debajo del GTA V, mismo que acumula alrededor de 230 millones de copias vendidas, así como Minecraft, quien lidera este podio con 350 millones de copias. Finalmente, este título es el más vendido a nivel mundial, destacando su participación en Estados Unidos.

¿Qué otros videojuegos destacan por sus millones de ventas?

Así como los videojuegos antes mencionados, existen otros títulos que destacan dentro de los más vendidos de todos los tiempos. El cuarto lugar se ha otorgado a Wii Sports con 82.9 millones de ventas, mientras que en el quinto sitio se ubica Mario Kart Deluxe con 79.54 millones de copias vendidas.