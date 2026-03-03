Si Irán no va al Mundial 2026, estas son las selecciones que podrían reemplazarlo en la Copa de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y, a menos de 100 días de su inicio, la FIFA atraviesa una situación compleja y deberá estar pendiente de Irán, selección que podría no asistir al torneo a pesar de ya estar clasificado. El certamen se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y debido al conflicto bélico que sucede en Medio Oriente, su participación no está confirmada.

En este contexto, existen dos posibilidades que la FIFA podría tomar para definir al reemplazante de Irán. Lo más lógico sería que Irak tome su lugar, equipo que pertenece a la Confederación Asiática de Futbol y que está clasificado al Repechaje Intercontinental para pelear por un lugar en el Mundial 2026. Dicho país podría quedarse con el boleto tanto por resultados en la eliminatoria como por ranking de la zona.

Irak podría tomar el lugar de Irán en el Mundial 2026|Crédito: @IraqNT_EN / X

La segunda opción es que Emiratos Árabes Unidos tome el lugar de los iraníes. Dicha selección acabó en la tercera posición del Grupo A de la eliminatoria y fue el rival de Irak en el juego que determinaba el boleto a la repesca. Claramente, cayeron ante Irán y se quedaron sin la posibilidad de estar presentes en la cita mundialista.

La decisión aún no está tomada

FIFA no ha tomado acción sobre el asunto, ya que Irán no ha confirmado su ausencia dentro de la competencia. Por este motivo, los altos mandos de la organización de futbol mundial mantienen cautela, sin embargo, bajaran distintas opciones que podrían ser útiles en un futuro cercano.

Por ejemplo, en caso de que Irán confirme su ausencia previo a los duelos de repechaje, se habla de que Emiratos Árabes Unidos juegue el compromiso de Irak en la repesca y este último clasifique de forma directa tomando el lugar de los iraníes. Si la baja se da después de marzo, existe la posibilidad de que Emiratos se clasifique de forma directa si Irak consigue el boleto en el repechaje.

Irán|Instagram: (@teammellifootball)

"No sabemos exactamente qué va a pasar y, si la situación continúa, también pondrá en peligro la participación de nuestro equipo nacional", fue lo que expresó el embajador de Irán en Kenia, Alí Gholampour, luego de los ataques que recibió la nación por parte del ejército de Estados Unidos e Israel.

¿Cuál es el grupo de Irán en el Mundial 2026?

Irán forma parte del Grupo G de la Copa del Mundo y tendrá como rivales a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica. En caso de ausentarse al torneo, Irak o Emiratos Árabes Unidos podría tomar su lugar en la zona.

