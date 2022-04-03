Réferi sufre tremendo golpe accidental en plena pelea

El réferi Jesús Granados, quien estaba en el ring en la pelea entre Irving Turrubiartes y Gerardo Valenzuela, no pudo seguir en su labor por un golpe que recibió accidentalmente en el pecho.

El réferi estaba haciendo su labor, pero cuando faltaban 7 segundos para el cierre del tercer episodio, su ubicación fue demasiado cercana al pleito y Turrubiartes le pegó sin intención entre el pecho y la boca del estómago.

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De manera denodada siguió en el ring, pero al finalizar el episodio no pudo más y cayó a la lona, pero la cosa no paró ahí, pues tuvo que ser asistido por los médicos, que lo sacaron en una camilla para atender el accidente.

Al momento del lanzamiento, Granados estaba distraído y el golpe le entró de lleno en el cuerpo, por lo que las alarmas se encendieron.

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Fuera de peligro, Jesús Granados

Los reportes en el recinto, indican que Jesús Granados no tuvo mayores daños, y pudo salir por su propio pie luego de las asistencias médicas, quedando tan solo en el golpe y en una anécdota de este evento.

La pelea al final la ganó por nocaut Turrubiartes sobre Valenzuela en el séptimo episodio.

