Refuerzo de Chivas podría debutar en la Jornada 4 ante la alta cantidad de bajas

Chivas se prepara para su próximo compromiso en la Liga BBVA MX. Tras el fracaso de la Leagues Cup, el equipo dirigido por Gabriel Milito deberá visitar a Santos Laguna por la Jornada 4 del Apertura 2026. Los rojiblancos llegan a este duelo con varias bajas por lesión, situación que podría desencadenar en el debut de un refuerzo del Rebaño que aún no logró ver minutos en el primer equipo desde principios de año.

El Guadalajara deberá visitar al conjunto lagunero sin la presencia de tres piezas clave: José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González. Por este motivo, la zona defensiva del equipo estará desarmada y con pocas opciones para utilizar. Ante este panorama, el entrenador argentino tuvo que tomar una decisión inesperada: convocar a Ángel Chávez, refuerzo que había llegado a la institución en el mercado de invierno.

Ángel Chávez se sumaría a la convocatoria para el duelo ante Santos Laguna

Diversos reportes señalan que el joven defensor de Chivas formó parte de la delegación que viajó hacia Torreón para encarar el duelo ante los Guerreros. De esta manera, Chávez recibió su primera convocatoria en el Apertura 2026 y podría sumar sus primeros minutos como jugador rojiblanco. Cabe destacar que el zaguero ya había sido llamado por Milito para disputar la Leagues Cup, pero no tuvo la oportunidad de sumar minutos.

Ángel Chávez

El futbolista de 21 años fue uno de los refuerzos que llegaron a Chivas para disputar el Clausura 2026. Sin embargo, Chávez reforzó al Tapatío, equipo donde logró sumar minutos el semestre anterior en la Liga de Expansión. Ahora, Milito lo contempla para el primer equipo y podría tener su estreno en el conjunto rojiblanco tras ocho meses esperando por la gran oportunidad.

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Cuándo y a qué hora es el duelo entre Chivas y Santos Laguna

Chivas visitará a Santos Laguna este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

El Rebaño buscará regresar a la senda del triunfo después de su eliminación en la Leagues Cup y posicionarse entre los primeros lugares de la tabla general. Por otro lado, Santos intentará sumar los primeros puntos de la temporada aprovechando su condición de local.