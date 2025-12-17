En Argentina no lo valoraron y sería el refuerzo que tanto necesita el Club América para el Clausura 2026

El Club América busca ser protagonista en el Clausura 2026, cosa que no pudo cumplir durante el último torneo. Por esta razón, la plantilla azulcrema sufrirá varios cambios en el próximo mercado de pases, donde ya hay varios nombres en carpeta para reforzar distintos sectores del campo . Sin embargo, la afición de las Águilas comenzó a pedir el regreso de un mediocampista sudamericano que supo ser campeón en Coapa.

La afición del América pide por Richard Sánchez

En la red social de X, ciertos aficionados americanistas comenzaron a militar el regreso de Richard Sánchez, mediocampista paraguayo de 29 años que logró el tricampeonato con el América . Los fanáticos creen que es un jugador necesario, principalmente para aportar desde la banca. Además, su llegada no sería complicada, ya que en Argentina no fue bien valorado.

Richard Sánchez podría salir de Argentina en el mercado invernal

Reportes indican que Racing Club, dueño de su pase, colocó a Sánchez en la lista de transferibles. Esto se debe a que el centrocampista no entra en los planes de Gustavo Costas, entrenador del primer equipo, pensando en la próxima temporada del futbol argentino. De esta manera, su salida de Argentina podría ser mucho más fácil teniendo en cuenta que no es un jugador necesario para la ‘Academia’.

Cabe destacar que Richard no tuvo mucho protagonismo tras llegar a la Liga Argentina. Salió del América a principios de 2025 y, durante toda la temporada, disputó solamente 13 partidos con la camiseta de Racing. No logró marcar ni asistir y, además, jugó apenas 2 encuentros durante el Torneo Clausura, competición donde la ‘Academia’ llegó a la final y que finalizó este fin de semana pasado.

El director técnico de Racing Club, le ha comunicado a su directiva que, Richard Sánchez no entra en planes del equipo, por lo que, está en la lista de transferibles, siendo una gran oportunidad para el Club América de regresarlo a donde nunca debió salir.

América no tendría intenciones de fichar a Richard Sánchez

A pesar del interés de la afición de repatriar al canterano de Olimpia de Paraguay, la directiva del América no tendría intenciones de fichar a Richard Sánchez. Creen que su ciclo con las Águilas ya está cumplido y, como si fuese poco, la plantilla cuenta con las plazas de NFM (No Formado en México) ocupadas. Para que su regreso sea efectivo, el conjunto azulcrema debería liberar jugadores extranjeros y el paraguayo no es una prioridad para ocupar estos cupos.