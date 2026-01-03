¿Regresa a WWE? Esto dijo Alberto del Río sobre su futuro

Alberto del Río rompió el silencio luego de varios meses marcados por la incertidumbre y las especulaciones sobre su carrera profesional. El luchador potosino confirmó que mantiene conversaciones avanzadas con una empresa de jerarquía internacional.

Esto reavivó de inmediato los rumores sobre un posible regreso a la lucha libre. 'El Patrón' aseguró que hay voluntad de ambas partes y el acuerdo deportivo y comercial se encuentra prácticamente definido. Solo resta la firma del documento oficial para concretar. ¿Será la WWE ?

Alberto del Río y su posible regreso a la WWE

Durante un evento público, el luchador de 48 años explicó que el vínculo con las principales empresas promotoras nunca se rompió del todo, pese a su ausencia mediática en los últimos meses. La comunicación constante permitió que su nombre siguiera vigente dentro de la industria, lo que facilitó el acercamiento reciente.

El paso de Alberto del Río por la WWE dejó una huella importante, marcada por la conquista de campeonatos mundiales y un protagonismo constante en una de las etapas más competitivas de la empresa. Durante ese periodo, se consolidó como uno de los máximos referentes mexicanos en el circuito estadounidense. Algunos de sus logros se vinculan con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la Global Force Wrestling- GFW Impact Wrestling y la Asistencia Asesoría y Administración (AAA).

La trayectoria de Alberto del Río en WWE

Su historia con WWE también estuvo acompañada de episodios polémicos, como su salida en 2014 tras un altercado derivado de un insulto racista. Pero su capacidad para generar impacto lo llevó a regresar en 2015, cuando incluso derrotó a John Cena para conquistar el Campeonato de los Estados Unidos.

Ante un eventual retorno del deportista, esta sería una oportunidad de redención deportiva y un atractivo importante para cualquier empresa de primer nivel. La expectativa sigue creciendo mientras el público aficionado aguarda la confirmación oficial de la fecha en la que el heredero de Dos Caras podría volver a ocupar un lugar estelar en el ring.