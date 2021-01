Luchador Alberto del Río reaparece tras meses de polémica

El luchador mexicano Alberto del Río reapareció, luego de haber permanecido por meses alejado de los medios y los reflectores por un problema legal vivido en los Estados Unidos, en el que fue señalado por violencia doméstica y otros cargos.

Dos Caras Jr. como también se le conoce, visitó el gimnasio de boxeo y deporte de contacto, llamado ‘Boxers and Brawlers’, de San Antonio, Texas. Su aparición quedó testificada por una fotografía que publicó el luchador Cinta de Oro en su cuenta de Instagram.

“Es genial haber visto a mi hermano Alberto del Río”, escribió el otrora Sin Cara en sus redes sociales.

Ambos luchadores convivieron en diferentes momentos en WWE y forjaron una amistad en la lucha libre, de acuerdo a lo que se puede apreciar en la imagen.

En la imagen, se le ve a Alberto “El Patrón” sonriente, abrazando a Cinta de Oro y aparentemente con un poco más de peso, producto del receso en su carrera por los asuntos legales en los que estuvo involucrado.

¿Qué fue lo que ocurrió con Alberto del Río?

El luchador mexicano Alberto del Río fue detenido el pasado 10 de mayo por una presunta agresión a su pareja sentimental, por la que fue detenido por las autoridades de San Antonio, Texas.

Trascendió que el esteta pagó una fianza para quedar libre y resolver el problema legal fuera de prisión.

El luchador que ha estado en las empresas AAA, CMLL y WWE, rompió el silencio en recientes fechas, y dijo qué fue lo que ocurrió.

“Soy inocente, todo el tiempo lo he sido”, adelantó el gladiador y recalcó que “estoy en una situación en la que se me acusó injustamente y erróneamente”.

Aceptó que “efectivamente fui arrestado por unas horas, salí después de pagar la fianza. La única razón por la que no he hablado es porque mi abogado me recomendó que lo mejor era no decir nada para no afectar en caso”.

Indicó que en su momento mostrará las evidencias de forma pública para demostrar que todo por lo que fue señalado fue falso y que inclusive él fue víctima de acusaciones sin sustento.