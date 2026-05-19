¿De regreso al América? Seleccionado dejaría Europa por esta polémica razón

El futuro de Edson Álvarez en el viejo continente vuelve a generar muchas ilusiones entre los aficionados del América, ya que el joven formado en el equipo de Coapa y miembro de la Selección Mexicana podría volver a cambiar de equipo.

El West Ham es el actual dueño de su carta, aunque la presente temporada estuvo a préstamo con el Fenerbahçe de la liga turca, donde no ha logrado hacerse con la titularidad que buscaba, tampoco las lesiones lo dejaron en paz, por lo que pasa por un momento complicado en su carrera.

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¿Edson Álvarez regresa al América?

El jugador mexicano ha pasado por momentos muy complejos en los últimos meses, desde problemas con las lesiones, hasta las polémicas decisiones del técnico que le ha dado pocos minutos. Por ese motivo, suena complicado que el equipo turco quiera comprar la carta de Edson Álvarez, por lo que tendría que volver al West Ham.

La complicada situación del equipo dueño de su carta en la Premier League, donde se encuentra en puestos de descenso a falta de un solo partido en la temporada, hace menos probable que Edson Álvarez vaya a tener minutos, además tendría que jugar en la segunda división.

Con la finalidad de seguir en el viejo continente y en un equipo de élite, Edson Álvarez tendrá que hacer una Copa Mundial de la FIFA espectacular, de lo contrario, la otra opción que ha comenzado a tomar fuerza, es su posible regreso al América.

Sin embargo, también se ha manejado la posibilidad de que pueda volver al Ajax de Países Bajos, donde tuvo sus mejores momentos jugando en Europa, por el momento su futuro sigue en el aire, por lo que las próximas semanas serán clave para Edson Álvarez.

