Este es el precio del carro de lujo que tiene Edson Álvarez en Europa

Edson Álvarez ha construido una extensa carrera en el futbol europeo. Si bien es cierto que hoy no vive su mejor momento en el Fenerbahçe de Turquía, el canterano del Club América ha sabido destacar en equipos de gran importancia como West Ham en Inglaterra o Ajax en Países Bajos. Su largo recorrido por Europa le ha permitido cumplir algunos de sus sueños, como conducir un deportivo de lujo de la marca alemana Mercedes-Benz.

En más de una ocasión, el ‘Machín’ ha presumido su capital conduciendo un Mercedes-Benz G-Wagon, un ícono todoterreno de la marca que combina un diseño cuadrado clásico, producido desde 1979, con tecnología de vanguardia y motores potentes. A pesar de que el vehículo luce no tan moderno por su diseño, cuenta con prestaciones lujosas y que establecen un precio final de locura.

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¿Cuánto cuesta la camioneta de lujo de Edson Álvarez?

Diversos reportes indican que el modelo 2026, es decir, el más nuevo hasta la fecha, supera los 4,3 millones de pesos. Sin embargo, este monto puede incrementar hasta los 5 millones de pesos si hablamos de las versiones AMG G63 (más potentes). Los modelos seminuevos (entre 2016 y 2022) suelen tener un precio que oscilan los 1,8 y 3,9 millones de pesos. Una camioneta muy difícil de tener en suelo mexicano.

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Las características más destacadas del G-Wagon

El Mercedes-Benz Clase G, popularmente conocido como G-Wagon, destaca por su diseño icónico y atemporal que ha mantenido su silueta cuadrada y robusta desde su lanzamiento en 1979. A pesar de sus raíces militares, el modelo actual combina una estética exterior ruda —con detalles característicos como los intermitentes sobre el capó y las bisagras de las puertas a la vista— con un habitáculo de ultra lujo.

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En su interior, ofrece una experiencia digital avanzada con el sistema MBUX de doble pantalla de 12.3 pulgadas, materiales de alta gama como fibra de carbono y cuero Nappa, y un aislamiento acústico de primer nivel que lo posiciona como uno de los todoterrenos más exclusivos del mundo.

En cuanto a su desempeño, su mayor fortaleza reside en sus capacidades off-road, siendo uno de los pocos vehículos que conserva tres bloqueos de diferencial independientes y una caja de transferencia con reductora. Para 2026, la gama se ha modernizado con motores de seis cilindros microhíbridos de 48V y el potente V8 biturbo en la versión AMG G 63, además de la introducción del G 580 con tecnología EQ, su primera variante totalmente eléctrica.

La incorporación de una suspensión delantera independiente y sistemas de amortiguación adaptativa ha mejorado drásticamente su confort en carretera, sin sacrificar su capacidad para superar pendientes de hasta 45° y vadear profundidades de hasta 700 mm.